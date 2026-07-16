El canciller designado, Omar Bula Escobar (i), posando junto al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, este jueves en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE/ Prensa de Abelardo de la Espriella
El canciller designado, Omar Bula Escobar (i), posando junto al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, este jueves en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE/ Prensa de Abelardo de la Espriella
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Por Agencia AFP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prevé abrir una embajada en Jerusalén como parte de su plan de reanudar y estrechar lazos con Israel, anunció el jueves su oficina.

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