El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves la creación de una oficina que concentrará toda la comunicación institucional de su Gobierno y designó al abogado Miller Soto Solano y a la periodista Carolina Gómez Sánchez como los únicos portavoces autorizados del Ejecutivo a partir del próximo 7 de agosto.

El equipo del mandatario electo informó en un comunicado que toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente, los ministros y las entidades del Gobierno será divulgada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial y de la Oficina de Prensa para garantizar una comunicación “organizada, transparente y responsable”.

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El documento añade que, una vez comience el nuevo Gobierno, este esquema de comunicación se mantendrá para toda la Administración, por lo que cualquier información difundida por personas distintas a los voceros designados “no representa la posición oficial del Gobierno”.

De la Espriella designó como vocero al abogado Miller Soto Solano, doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona (Italia), exconcejal de Barranquilla y exasesor del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Barranquilla, entre otras entidades.

Soto quedó parapléjico a los 15 años tras recibir un disparo durante un secuestro, hecho que marcó su trayectoria personal y profesional.

La segunda vocera será la periodista Carolina Gómez Sánchez, quien trabajó durante casi seis años como presentadora y productora en el canal de televisión Red+ Noticias y posteriormente fue directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Israelí.

El perfil difundido por el equipo del presidente electo señala que nació en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, y que llegó a Bogotá desplazada por la violencia, antes de desarrollar su carrera en el periodismo y las comunicaciones.

El anuncio se conoce mientras permanece suspendido el proceso de transición entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante, después de que el equipo de De la Espriella interrumpiera las reuniones por las recientes declaraciones del mandatario, quien afirmó que no reconoce la legitimidad del futuro Gobierno.

Hasta ahora, De la Espriella ha anunciado once ministros, por lo que restan todavía siete miembros del gabinete que se unirán al académico Omar Bula Escobar, quien estará al frente del Ministro de Relaciones Exteriores, o el político bogotano Rodrigo Lara Restrepo, designado como ministro del Interior, entre otros.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes 7 de julio que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un “golpe de Estado” y pidió a las Fuerzas Armadas “proteger” la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido. (AFP)

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