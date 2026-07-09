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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
/ Mario Caicedo
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves la creación de una oficina que concentrará toda la comunicación institucional de su Gobierno y designó al abogado Miller Soto Solano y a la periodista Carolina Gómez Sánchez como los únicos portavoces autorizados del Ejecutivo a partir del próximo 7 de agosto.

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