Roger Zuzunaga Ruiz

¿Qué implica para Colombia perder el aval antidrogas de Estados Unidos y qué hizo mal Gustavo Petro?
Por primera vez en tres décadas, Estados Unidos eliminó a Colombia de su lista de países que luchan contra el narcotráfico. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump otorgó una exención para no afectar del todo la asistencia que suele dar al que es considerado como uno de los mayores aliados de Washington en América Latina, aunque en el último tiempo la relación entre los actuales gobiernos ha sido tirante. ¿Cuáles serán las consecuencias y qué dejó de hacer el Ejecutivo de Gustavo Petro para que su nación sea descertificada?

