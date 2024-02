Colombia realiza la primera eutanasia legal de su historia

Bogotá. Ovidio González, de 79 años, que padecía un doloroso cáncer de boca que le había desfigurado, se convirtió en la primera persona a la que se le practica una eutanasia en Colombia, según informó su familia a un diario.

El caricaturista Julio César González "Matador", hijo de Ovidio González, confirmó al diario "El Tiempo", en el que trabaja, que su padre fue sometido hoy al procedimiento para poner fin a su vida, "siguiendo los estándares éticos y médicos exigidos para el caso".

Este jueves un comité de expertos de la clínica en la que González era tratado en Pereira (centro del país) autorizó finalmente aplicarle la eutanasia, después de que la semana pasada le cancelaran la cita asignada para el procedimiento quince minutos antes de que comenzara.

"Matador" explicó a varios medios la cancelación del pasado jueves. Un médico de la clínica "alegó que para cumplirle ese derecho él (el enfermo) tenía que estar completamente postrado, y que como está puede vivir otro tiempo", señaló.

Asimismo señaló que el cáncer no tenía metástasis en otros órganos, por lo que no era terminal si bien le causaba un gran dolor que no podía ser combatido sino tratado con paliativos.

El caricaturista lanzó una campaña a través de los medios para denunciar la situación de su padre y reclamar apoyo para continuar con el procedimiento.

Ante la polémica que generó el caso en el país, el Ministerio de Salud había instado el pasado martes a las instituciones y profesionales del área médica a seguir los procedimientos establecidos para aplicar la "muerte anticipada con alto sentido humanitario".

En la edición de hoy de "El Tiempo", "Matador" publicó una viñeta en la que puede verse a su padre portando dos maletas y diciéndole a la muerte que "muere por viajar".

A través de su cuenta de Twitter y bajo el eslogan "por el derecho a morir dignamente", también retuiteó una imagen de su padre abrazado a la muerte, la cual le dice: "a descansar don Ovidio".

El Ministerio de Salud de Colombia reglamentó el uso de la eutanasia el pasado 20 de abril siguiendo un mandato de la Corte Constitucional.





