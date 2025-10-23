El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante un acto público en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante un acto público en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Colombia rechaza ataque de EE.UU. a supuesta “narcolancha” frente a su costa del Pacífico
Resumen de la noticia por IA
Colombia rechaza ataque de EE.UU. a supuesta “narcolancha” frente a su costa del Pacífico

Colombia rechaza ataque de EE.UU. a supuesta “narcolancha” frente a su costa del Pacífico

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El rechazó este miércoles la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico frente a su costa pacífica por parte de Estados Unidos, en una operación ordenada por el presidente .

El Ministerio de Relaciones Exteriores llamó al Gobierno de ese país a “cesar este tipo de ataques” y a “respetar las normas que dicta el derecho internacional”, en un comunicado divulgado esta noche.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Estados Unidos y Colombia coinciden en “mejorar” la lucha antidrogas tras disputa Petro-Trump

“El Gobierno nacional reitera su llamado al a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”, expresó la Cancillería.

El secretario de Guerra estadounidense, , confirmó horas antes que, por orden de Trump, ese Departamento realizó “un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico oriental”.

Reportes de The New York Times y la cadena CBS situaron el ataque, en el que murieron dos supuestos “narcoterroristas”, frente a las costas de Colombia, en un momento de tensión en las relaciones entre Bogotá y Washington, después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 9 de julio de 2024 y al presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C. el 20 de enero de 2025. Foto: LUIS ACOSTA, Jim WATSON / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 9 de julio de 2024 y al presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C. el 20 de enero de 2025. Foto: LUIS ACOSTA, Jim WATSON / AFP
/ LUIS ACOSTA JIM WATSON

Este sería el octavo ataque conocido de militares estadounidenses a supuestas “narcolanchas” y el primero en el Pacífico desde que el Pentágono inició una operación antidrogas en el Caribe sur, con la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

El presidente colombiano, , como el pasado sábado, cuando calificó como un “asesinato” y una “violación de la soberanía nacional” el ataque estadounidense a una supuesta “narcolancha” en el mar Caribe, en el que dijo que murió un pescador.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este martes 21 de octubre, tras ser absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, que "la majestad de la Justicia tiene que estar por encima de la política". (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC