icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de del Ejército de los Estados Unidos en Washington, D. C., EE.UU. Foto: EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL
Fotografía de archivo de del Ejército de los Estados Unidos en Washington, D. C., EE.UU. Foto: EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL
Por Agencia EFE

Colombia recibirá a más de 300 soldados estadounidenses que participarán en ejercicios militares conjuntos enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y los desafíos que plantean los sistemas aéreos no tripulados, informó este lunes el Ejército colombiano.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?