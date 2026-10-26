Colombia recibirá a más de 300 soldados estadounidenses que participarán en ejercicios militares conjuntos enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y los desafíos que plantean los sistemas aéreos no tripulados, informó este lunes el Ejército colombiano.

Los militares estadounidenses llegarán este martes al fuerte militar de Tolemaida, situado en el municipio de Nilo, en el departamento de Cundinamarca (centro), donde se desarrollará hasta el próximo 11 de noviembre la cuarta edición del ejercicio de entrenamiento ‘Vanguardia del Sur 2026’.

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Durante estas jornadas, integrantes del Batallón Contra el Narcotráfico No 1 del Ejército colombiano intercambiarán tácticas, técnicas y procedimientos con soldados de infantería ligera de un batallón de montaña del Ejército estadounidense.

El entrenamiento comenzará este viernes 30 de octubre con un simulacro de evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en Bogotá, para el que se utilizarán aeronaves y equipos médicos especializados.

“El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada”, señaló el Ejército colombiano en un comunicado.

Fotografía de archivo de soldados estadounidenses. Foto: EFE/Hunter Cone

La institución explicó que los ejercicios buscan fortalecer “la cooperación militar y evaluar la capacidad de ambas fuerzas para operar de manera conjunta, coordinar maniobras y tomar decisiones en escenarios operacionales”.

La llegada de los militares se produce en un contexto de estrechamiento de las relaciones entre Bogotá y Washington desde que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asumió el poder el pasado 7 de agosto, con la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de la agenda bilateral.

El mandatario formalizó la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

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El acercamiento quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla y se reunió con De la Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos Gobiernos desde la llegada del mandatario colombiano al poder.

Tras la reunión, ambos países anunciaron los llamados Acuerdos de Barranquilla, una hoja de ruta que contempla entre otros asuntos la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

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