El desenlace fue presentado por el mandatario como una demostración de la contundencia de su política de seguridad, principal caballo de batalla que lo llevó a la victoria en las elecciones de junio.

Sin embargo, el secuestro se produjo en una semana marcada por la violencia, con un coche bomba en Villavicencio, capital del departamento del Meta, y un apagón que afectó a varios departamentos del suroeste del país y que fue atribuido a un atentado terrorista, demostrando las dificultades que tiene el flamante gobernante para garantizar la seguridad pública.

Un soldado del Ejército de Colombia monta guardia durante una operación para liberar a 25 rehenes retenidos por hombres armados en un supermercado Éxito en Cartagena, el 24 de noviembre de 2026. (Foto de Manuel PEDRAZA / AFP). / MANUEL PEDRAZA

Para el analista político Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, estos ataques reflejan no solo una reacción frente a la política de mano dura contra la criminalidad que propone De la Espriella, sino también la recuperación de la capacidad de respuesta de los grupos armados, luego de varios años de relativa paz.

“Los grupos al margen de la ley están teniendo nuevamente la capacidad de propinar golpes de impacto”, señala en conversación con El Comercio.

Una opinión compartida por su colega Néstor Julián Restrepo, politólogo y catedrático de la Universidad EAFIT, quien advierte que la violencia ha cambiado de naturaleza, pasando de ser un enfrentamiento principalmente ideológico entre el Estado y las organizaciones guerrilleras, a uno en el que el Gobierno se enfrenta a estructuras criminales internacionales que se rigen por una lógica económica, lo que exige una respuesta diferente.

“Lo que hay ahorita es una confrontación, llamémoslo así, de corte de negocio, de negocio transnacional, de ilegalidad, de falta de institucionalidad”, explica.

Una toma de rehenes que comenzó con un robo fallido

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella habla con dos presuntos secuestradores tras una operación que rescató a rehenes en un supermercado de Cartagena, el 25 de noviembre de 2026. (Foto: Distribución / Presidencia de Colombia / AFP). / HANDOUT

Muestra de esto último fue la crisis en Cartagena, que comenzó como un robo fallido. A las 8 de la mañana del martes, varios hombres encapuchados y armados ingresaron al estacionamiento de un centro comercial con la intención de asaltar un vehículo blindado que transportaba dinero.

Las cámaras de seguridad detectaron a los sospechosos y activaron una alarma silenciosa conectada con la policía y, con la llegada de las primeras patrullas, los sorprendidos delincuentes se refugiaron en un supermercado de la cadena Éxito y tomaron como rehenes a unas 76 personas, entre clientes y trabajadores, un número muy superior a los 30 inicialmente reportados.

Soldados del Ejército de Clolombia montan guardia durante una operación para liberar a 25 rehenes retenidos por hombres armados en un supermercado Éxito en Cartagena, el 24 de noviembre de 2026. (Foto de Manuel PEDRAZA / AFP). / MANUEL PEDRAZA

Durante la jornada, los secuestradores permitieron la salida de diez personas, primero cinco mujeres mayores y luego otras cinco. Los restantes permanecieron dentro del establecimiento mientras las autoridades desplegaban un operativo para conseguir su liberación.

La situación se prolongó durante la noche. Policías y militares rodearon el supermercado, francotiradores tomaron posiciones en edificios cercanos y un helicóptero sobrevoló la zona. Las autoridades realizaron repetidos llamados para que los delincuentes depusieran las armas y liberaran a los retenidos.

De la Espriella llegó a Cartagena acompañado del ministro de Defensa, Jorge Mora, y se puso al frente del Puesto de Mando Unificado.

La operación de rescate se inició pasada la medianoche, con la intervención de unidades especiales de la policía y las fuerzas militares. El mandatario anunció el desenlace alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles.

“Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, explicó posteriormente que uno de los asaltantes se enfrentó a los comandos que ingresaron al supermercado e hirió al comandante del equipo que encabezó la operación. Los demás intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil.

Los agentes tuvieron que identificar y revisar individualmente a los ocupantes del establecimiento.

El balance final fue de un presunto secuestrador muerto y dos capturados. Las autoridades también investigaban la posible participación de una mujer que habría enviado mensajes durante la toma de rehenes.

Todos los rehenes fueron rescatados ilesos. Después de recibir atención médica, pudieron reunirse con sus familiares, que habían pasado la noche a las afueras del supermercado esperando noticias.

Villavicencio y el apagón en el suroeste

El secuestro de Cartagena no fue el único incidente violento en conmocionar a Colombia esta semana. La noche anterior, un coche bomba explotó frente a la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y dejó graves daños materiales y más de 20 heridos.

La explosión destruyó parte de la sede del gobierno regional, además de afectar edificios y vehículos de los alrededores. El presidente atribuyó el atentado a alias Antonio Medina, comandante de una disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco.

Un empleado de la Gobernación del Meta se encuentra frente al edificio gubernamental dañado tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. Foto: MARIO TORO / AFP / MARIO TORO

Además, en la noche del martes el Gobierno reconoció que el apagón que afectó a los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Huila y Caquetá, se debió a un acto de “terrorismo”.

El atentado habría ocurrido en el departamento del Cauca.

Los tres episodios ocurrieron en un contexto de creciente presión sobre las fuerzas de seguridad por parte de grupos hostiles al gobierno.

Según cifras del ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de este año se registraron 358 ataques con drones explosivos en Colombia, que dejaron 15 militares muertos y alrededor de 250 heridos.

La seguridad, el principal desafío (y apuesta) del Gobierno

Desde su llegada al poder el 7 de agosto, De la Espriella ha promovido una política de mano dura contra las organizaciones criminales, con bombardeos, redadas y operaciones militares que han llevado, según datos del Gobierno, a 50 mil capturas, el decomiso de 6.300 armas de fuego, la destrucción de 1.500 laboratorios narcóticos y la confiscación de 389 toneladas de droga.

La presencia del presidente en Cartagena durante el secuestro fue una nueva muestra de su apuesta por convertir la seguridad en el eje de su gestión. El mandatario llegó vestido con uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio, y declaró sobre el desarrollo del operativo.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella estrecha la mano de los rehenes rescatados por las fuerzas de seguridad en un supermercado de Cartagena, Colombia, el 25 de noviembre de 2026. (Presidencia de Colombia / AFP). / HANDOUT

Los ataques contra los grupos criminales han también ameritado una respuesta. “Cuando la fuerza pública ataca con mayor determinación, pues también hay una respuesta por parte de los actores armados al margen de la ley”, sostiene Piñeros.

Si bien la estrategia de De la Espriella cuenta con el respaldo de sectores que consideran que el Estado debe recuperar el control de los territorios, los recientes ataques han puesto en duda la capacidad del Gobierno de anticipar los actos violencia, aunque no su competencia para contenerla, como demostró el exitoso rescate de los rehenes.

Según el politólogo, los atentados tienen varios objetivos, entre ellos desviar la atención de las tropas y dispersar sus esfuerzos, especialmente en regiones donde se han intensificado las operaciones militares, como Norte de Santander y Cauca.

El analista advierte que no todos los episodios responden necesariamente a una misma estrategia. En el caso de Cartagena, nota que el intento de robo al vehículo blindado parece corresponder a una estructura criminal urbana y no a una organización dedicada al narcotráfico.

“Son expresiones de violencia distintas”, afirma Piñeros, quien considera posible que se produzcan nuevos ataques, especialmente en ciudades más periféricas, donde el control del gobierno es menor.

De todos modos, el politólogo considera prematuro considerar estos atentados como una muestra del éxito o una fallida estrategia del gobierno. En su opinión, no se puede exigir resultados definitivos a una política de seguridad que lleva poco más de 100 días de implementación. A su juicio, las estrategias de este tipo suelen tener resultados con cierto retraso, aunque reconoce que ya se han producido extradiciones y capturas de cabecillas.

Por su parte, Restrepo cuestiona que el Gobierno concentre su respuesta en la acción policial y en la exposición mediática del presidente en vez de atender también los problemas sociales, económicos e institucionales que permiten a las organizaciones criminales consolidarse en los territorios.

“El problema es que el Gobierno está planteando esta situación como si estuviéramos nuevamente ante el conflicto armado de antes”, afirma. “Eso genera desorden porque se intenta responder a un fenómeno distinto con las herramientas de una guerra anterior”.

Restrepo opina que el Estado debería tener un plan para cortar los espacios de actuación de estas organizaciones y sus fuentes de ingresos como la extorsión, el microtráfico, el juego ilegal y otras actividades criminales.

“Ya no podemos hablar únicamente de un narcotráfico concentrado en Colombia y el negocio se ha extendido por Sudamérica, desde México, y los países forman parte de un circuito de economías ilegales”, señala.

Si bien reconoce los logros de la administración De la Espriella para capturar a algunos cabecillas de las bandas criminales, cuestiona qué tanto impacto tendrán en organizaciones criminales que los pueden reemplazar fácilmente.

“(Vemos) mucha película, mucho escenario teatral, mucha policía y poco plan estratégico para una sociedad latinoamericana que tiene problemas de base, problemas estructurales”, señala Restrepo.

Aún así, esa imagen de ‘tipo duro’ sigue dándole réditos políticos a De la Espriella por el momento. Una encuesta de DatAnálisis publicada por El Tiempo mostró que el mandatario colombiano mantiene un 51,5% de aprobación, frente a un 43% de desaprobación, una popularidad apoyada principalmente por su “mano firme contra la delincuencia y la inseguridad” (37,7%) y por “enfrentar a los grupos armados y al narcotráfico” (11,5%).

La pregunta es cuánto durará la paciencia ciudadana, y el politólogo dio como máximo un año antes de que una posible falta de resultados empiece a tener consecuencias políticas para el gobierno, incluso entre sus mayores partidarios.

“Lo ocurrido en Cartagena es un ejemplo. Estamos entrando en la temporada de vacaciones en Colombia y hay que preguntarse si los hoteleros de esa ciudad, uno de los principales destinos turísticos del país, están satisfechos con la situación”, señala. “Los de Santa Marta, ciudad turística convertida en la primera línea de la lucha entre el gobierno y los grupos armados, no lo están”, indica.