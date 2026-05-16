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Roger Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, en Colombia. (X / @soyjaimeandres)
Roger Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, en Colombia. (X / @soyjaimeandres)
Por Agencia EFE

El coordinador de la campaña presidencial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la localidad colombiana de Cubarral, Roger Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros, lo que elevó este sábado la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a dos semanas de las elecciones del 31 de mayo.

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