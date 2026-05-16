El coordinador de la campaña presidencial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la localidad colombiana de Cubarral, Roger Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros, lo que elevó este sábado la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a dos semanas de las elecciones del 31 de mayo.
Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, fue asesinado el viernes por la noche junto con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese municipio.
MIRA AQUÍ: ¿Quién es “Chiquito Malo”, el máximo cabecilla del Clan del Golfo que provocó una disputa entre la fiscalía y el gobierno de Petro?
“Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política”, dijo en su cuenta de X el gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán.
Según Beltrán, la víctima estuvo ayer en Villavicencio, capital del Meta, recogiendo material de la campaña “y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos”.
De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, que lidera el candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 12.000 dólares) por información que permita capturar a los responsables del asesinato del exalcalde.
Por su parte, la Procuraduría (Ministerio Público) rechazó este sábado “de manera contundente el asesinato” de Devia e hizo “un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de todos los actores políticos en el marco del proceso electoral”.
MÁS INFORMACIÓN: Por qué tantos colombianos se siguen marchando del país pese a la mejora de la economía
Este asesinato se suma al de Mileidy Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), quien fue atacada por sicarios el pasado 7 de mayo.
La concejala, militante del partido opositor Centro Democrático, había denunciado amenazas en años anteriores, según medios locales.
Tras ese homicidio, la Procuraduría también pidió celeridad en las investigaciones y dirigentes políticos denunciaron falta de garantías de seguridad para líderes regionales y miembros de partidos de oposición.
Un ataque bomba el sábado 25 de abril dejó al menos una decena de muertos y una docena de heridos de gravedad en una zona con fuerte presencia guerrillera en Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el cuerpo de bomberos local. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más