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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saludando a un hombre durante un patrullaje, en Santa Marta, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saludando a un hombre durante un patrullaje, en Santa Marta, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
/ PRESIDENCIA DE COLOMBIA
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, patrulló este martes las calles de Santa Marta, en el Caribe colombiano, junto a integrantes de la Fuerza Pública, por la ola de violencia desatada en la ciudad por el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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