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Resumen

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Soldados del Ejército colombiano montan guardia en una carretera tras una operación militar contra el grupo armado vinculado al narcotráfico Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. Foto: AFP
Soldados del Ejército colombiano montan guardia en una carretera tras una operación militar contra el grupo armado vinculado al narcotráfico Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. Foto: AFP
/ IDINAEL FERNANDEZ
Por Agencia EFE

Santa Marta, una de las principales ciudades turísticas del Caribe colombiano, amaneció este miércoles con calles vacías y comercios cerrados pese al despliegue militar ordenado por el presidente, Abelardo de la Espriella, tras la ola de violencia desatada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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