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Resumen

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El mandato presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia inició este viernes 7 y se avizora un giro diametral respecto a la política de su predecesor, Gustavo Petro, que incluiría también la gestión de las relaciones internacionales, según ha dejado entrever el flamante mandatario en declaraciones previas.

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