Fajardo dice que no se volverá a presentar a presidenciales en Colombia El candidato de Coalición Colombia, que logró el primer puesto en Bogotá, afirmó que no apoyará a Duque ni Petro para la segunda vuelta y lamentó haberse "quedado corto y no lograr pasar" al balotaje

Sergio Fajardo junto a su compañera de fórmula por Coalición Colombia, Claudia López. (Foto: Reuters/Carlos Julio Martinez) Reuters