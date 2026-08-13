Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)
Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)
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La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de heridos a 3.824, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.

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