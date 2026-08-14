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Resumen

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Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia) | Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia) | Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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