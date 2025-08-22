Sube a 7 la cifra de fallecidos en atentado contra base aérea en ciudad colombiana de Cali

El número de muertos por el atentado terrorista con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea de la ciudad colombiana de Cali (suroeste) se elevó a siete este viernes, confirmaron las autoridades, que informaron que el ataque dejó también más de 70 heridos.

“Lamento informar que ya hay una nueva víctima mortal, ya son siete los fallecimientos por este ataque en Cali”, expresó a periodistas el alcalde de esta ciudad, Alejandro Éder.

El camión bomba explotó el jueves por la tarde en un punto de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea, pero todas las víctimas mortales fueron civiles, entre ellos un menor de edad, según la Alcaldía.

Otro camión, cargado también con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado y quedó en medio de la avenida.

“Yo le pido a Colombia que mantengan a las víctimas de este ataque terrorista en sus oraciones y a Colombia también. No piensen que eso es por allá (lejos) en Cali, esto es en el país, se está deteriorando (la seguridad) en el país”, expresó Éder.

El alcalde agregó: “Por eso, con una sola voz, los colombianos unidos tenemos que exigir un fin y confrontar este terrorismo, y sobre todo exigir apoyo para la fuerza pública para que pueda restablecer la paz en Colombia”.

Police officers carry the body of a victim of a bomb explosion in Cali, Colombia on August 21 2025. Five people were killed and dozens were injured when a vehicle bomb targeted a military base on a busy street in the Colombian city of Cali on August 21, 2025, local authorities said. (Photo by Iusef Samir Rojas / AFP) / IUSEF SAMIR ROJAS

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos de cometer el atentado.

“Lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa (...) La población misma captura (a los sospechosos) en el barrio contiguo”, agregó el mandatario tras liderar un consejo de seguridad en Cali que terminó al filo de la medianoche.

Además del atentado en Cali, Colombia fue sacudida ayer por otro ataque en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde 13 policías antinarcóticos murieron y cuatro quedaron heridos al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.