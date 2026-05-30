Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante una ceremonia militar, en Quito, el 24 de mayo de 2026. (José Jácome / EFE)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante una ceremonia militar, en Quito, el 24 de mayo de 2026. (José Jácome / EFE)
/ José Jácome
Por Agencia EFE

El Gobierno de Colombia calificó este sábado de “engañosa” la declaración que hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio como una medida de “buena voluntad” y aseguró que esa decisión responde en realidad al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.