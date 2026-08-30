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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante la ceremonia de transmisión de mando en la que asumirán Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares y José Bertulfo Soto Sánchez como nuevo comandante del Ejército. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante la ceremonia de transmisión de mando en la que asumirán Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares y José Bertulfo Soto Sánchez como nuevo comandante del Ejército. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Por Agencia EFE

Al menos tres de los diez muertos en un bombardeo contra una disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur), realizado el jueves pasado por el Gobierno de Colombia, son menores de edad, confirmaron este domingo las autoridades forenses.

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