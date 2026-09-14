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Tres sismos sacudieron el noroeste de Colombia, el 14 de septiembre de 2026. (Captura de USGS)
Tres sismos sacudieron el noroeste de Colombia, el 14 de septiembre de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia EFE

Tres sismos con epicentro en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, sacudieron este lunes el oeste de Colombia en menos de diez minutos, en una nueva jornada de actividad sísmica que reavivó el recuerdo del gran terremoto de agosto.

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