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Foto referencial de la OFICINA DE PRENSA DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA / AFP
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/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un niño murió y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), informó este viernes el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).

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