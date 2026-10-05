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Resumen

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Una nevada cubre la ciudad de Bogotá, en Colombia, el 5 de octubre de 2026. (Captura de X @JhonCaldas / @LordOfReggaeton)
Una nevada cubre la ciudad de Bogotá, en Colombia, el 5 de octubre de 2026. (Captura de X @JhonCaldas / @LordOfReggaeton)
Por Agencia EFE

Una fuerte granizada cubrió este lunes con un manto blanco a Bogotá, la capital de Colombia, lo que obligó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a paralizar los vuelos del aeropuerto internacional de El Dorado por baja visibilidad y falla en las comunicaciones.

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