Una fuerte granizada cubrió este lunes con un manto blanco a Bogotá, la capital de Colombia, lo que obligó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a paralizar los vuelos del aeropuerto internacional de El Dorado por baja visibilidad y falla en las comunicaciones.

“Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta ‘ground stop’ para todos los vuelos con origen/destino al aeropuerto El Dorado”, informó la Aerocivil -en su cuenta de X-.

ATENCIÓN BOGOTÁ (BOG) 🚨 Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado. Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea. Seguiremos informando. https://t.co/2pwPyb3slS — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 5, 2026

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Un ‘ground stop’ (alto en tierra) es una medida de control de tráfico aéreo que obliga a los aviones a quedarse en el aeropuerto hasta que mejoren las condiciones meteorológicas de despegue.

Varios videos publicados en redes sociales mostraron cómo plazas públicas y calles quedaron completamente cubiertas por la copiosa granizada que cayó desde el mediodía en Bogotá, luego de una mañana especialmente calurosa.

Impresionante granizada a esta hora en varios sectores de #Bogotá Así luce la avenida Boyacá a la altura del cruce con la Av El Dorado. @CityNoticiasTv @gallegomauricio @UltimaHoraBLU @ricarospina https://t.co/vgPoeIo14c — Jhon Fredy Franco Giraldo (@JhonCaldas) October 5, 2026

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), los termómetros alcanzaron una máxima de 24,6 grados centígrados, una temperatura poco habitual para la capital colombiana caracterizada por tener un clima templado, con máximas en torno a los 15 grados celsius.

Las lluvias afectaron sobre todo al oeste de la ciudad, en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, donde varias avenidas y calles se inundaron por completo, lo que perjudicó el transporte.

El director del Idiger, Guillermo Escobar, explicó que “es normal” que estos cambios de clima sucedan a pesar del fenómeno de El Niño, que ya está presente en el país.

Nunca había visto una granizada así en Bogotá! 🌨️😶‍🌫️ así se ve el barrio Modelia desde mi balcón… chimba pero no tanto pa los que están afuera :/ https://t.co/4RSxGVbg2e — LordOfReggaeton (@LordOfReggaeton) October 5, 2026

“Tuvimos temperaturas cercanas a los 24 grados a lo largo de la mañana, entro humedad en el distrito capital y por eso se presentan estas condiciones extremas. Podemos tenerlas a lo largo de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados”, dijo Escobar.

Como consecuencia de la granizada, cinco árboles cayeron, varios puntos de la ciudad quedaron anegados, y varios techos de materiales livianos colapsaron sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales.

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