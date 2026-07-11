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El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, habla durante una rueda de prensa, en Bogotá, Colombia, el 2 de julio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, habla durante una rueda de prensa, en Bogotá, Colombia, el 2 de julio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, agradeció el apoyo del Escudo de las Américas, encabezado por Estados Unidos, que pidió respetar los resultados de las elecciones presidenciales y advirtió que cualquier intento de obstaculizar la transición de gobierno supone un desconocimiento de la voluntad popular.

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