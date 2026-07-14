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El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, habla durante un evento en el Atlantic Council de Washington, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, habla durante un evento en el Atlantic Council de Washington, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
/ Lenin Nolly
Por Agencia AFP

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ofreció este martes la colaboración del gobierno entrante a Estados Unidos para facilitar una transición política en Venezuela, durante una visita de trabajo en Washington.

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