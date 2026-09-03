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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante una visita a las obras del Metro, en Bogotá, Colombia, el 2 de septiembre de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante una visita a las obras del Metro, en Bogotá, Colombia, el 2 de septiembre de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

La frase “Viva Cristo Rey” y la presencia de la religión en actos del Gobierno de Colombia hacen parte del sello que el presidente, Abelardo de la Espriella, está imponiendo a su mandato, lo que ha abierto un debate sobre si el mandatario está vulnerando la neutralidad religiosa del Estado.

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