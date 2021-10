Alguien muy cercano al ciudadano chino asesinado a tiros el pasado 19 de octubre en Bogotá, Colombia, tuvo que haberles avisado a los sicarios que el joven iba saliendo de su oficina con una fuerte suma de dinero.

Además, debe existir un móvil, diferente al fleteo (robo) detrás de ese crimen. Solo así se explica por qué los gatilleros dejaron abandonado uno de los maletines en los que el extranjero portaba 90 millones de pesos (24.000 dólares). Solo se llevaron el bolso que contenía 150 millones (40.000 dólares).

Esas son dos de las primeras conjeturas a las que han llegado los investigadores de la policía que completan dos semanas tratando de aclarar el extraño asesinato, en el que hay muchas piezas que no encajan.

El Tiempo investigó el caso y estableció que el extranjero asesinado fue Yasen Dai, nacido en China el 10 de julio de 1993. Aunque registraba un par de ingresos a Colombia, hacía apenas seis meses había tramitado su cédula de extranjería para trabajar por un año.

Según dijo, se iba a dedicar a comercializar autopartes de lujo y a importar otra mercancía. Para ello, contrató a una contadora que se encargó de registrarle su propia compañía.

El 18 de marzo de 2020, en plena pandemia, el extranjero creó Colombia Zhejiang Lihai S.A.S., con un capital de apenas dos millones de pesos (525 dólares), otra cifra que no parece cuadrar con el dinero que manejaba.

Cinco meses después, una segunda contadora figura certificando que el capital de la empresa ascendió a 50 millones de pesos (13.000 dólares). Y para febrero de este año ya iba en 200 millones (53.000 dólares).

Según registros de aduana, de inmediato empezó a hacer importaciones. Y en la investigación aparece mencionada otra firma de empresarios chinos: Lihai Colombia S.A.S. El Tiempo estableció que la Dian las incluyó (y a una colombiana) en un incidente de aprehensión de mercancías.

La novia colombiana

Para ese momento, diciembre de 2020, Zhenhua Su, presidente de Lihai Colombia, ya había ordenado la liquidación de la empresa, que habían abierto en 2016 con 250 millones de pesos de capital semilla.

Pero Yasen Dai, el ahora muerto (de solo 28 años), seguía despachando desde el segundo piso de una casa que sirve como ‘centro empresarial’, en un sector residencial que, hasta ese miércoles, era tranquilo.

La escena era la de un hombre con rasgos asiáticos baleado en una camioneta gris de gama media –atravesada en la vía y que él conducía– y una maleta en el suelo llena de plata. Iban a ser apenas las 7 de la noche.

Esta es la constitución de la empresa del ciudadano chino. (El Tiempo).

El celador comunitario que estaba en la caseta ubicada en la calle 24 B con carrera 80B, justo al frente de donde balearon a Dai, fue el que avisó a los policías del CAI Modelia que unos hombres en moto acababan de asesinar a una persona que estaba saliendo de su oficina.

Según vecinos de la zona, el ciudadano chino siempre estaba acompañado de dos mujeres, que trabajaban de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y había una tercera que solía estar en el lugar y que le entregó datos relevantes a la policía.

Se trata de una colombiana que aseguró ser la pareja sentimental de Yasen Dai.

El coronel Misael Quiroga, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá para el día de los hechos, manifestó que iban a indagar en el entorno familiar y empresarial más cercano del joven.

Los posibles móviles

Según el coronel, ese mismo día se entrevistó a la pareja de la víctima, que estaba en el lugar y quien habló sobre la presencia de otra persona en la oficina.

Por eso, analizan el tipo de relación que Dai sostenía con el hombre que estuvo ese día en el lugar, y que sería uno de sus socios en el negocio de importación de repuestos de motocicletas de alta gama y carros. Las guías de importación en poder de la Dian son claves.

Por ahora, las autoridades ya desecharon la posibilidad de que se trate de un crimen relacionado con narcotráfico o alguna actividad criminal. Las indagaciones, por lo pronto, se enfocan en seguir indagando su círculo comercial. Y las autoridades ya tienen varios videos de seguridad que ayudarán a llegar a los sicarios.

Habla allegada

El Tiempo localizó a una de las colombianas que trabajó con Dai y lo describió como un hombre reservado, pero honesto. Y dice que en el control de sus movimientos financieros nunca vio nada irregular y que su crecimiento se debía únicamente a las importaciones.

”Yo le recomendé que contratara a una administradora porque el negocio estaba creciendo, la estábamos buscando. Una semana antes de su muerte estuvimos en la bodega de Modelia haciendo entrevistas. Lo único que él me dijo era que no le gustaba que acá la gente hablaba mucho, pero que no concretaba nada”, dijo.

En la localidad de Fontibón vienen en aumento los homicidios. Entre enero y septiembre de 2020 se registraron 17; en el mismo periodo de este año van 21, incluido Yasen Dai.

