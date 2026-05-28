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El senador brasileño, y precandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda a simpatizantes a su llegada al aeropuerto Juscelino Kubitscheck, en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026. (Andre Borges / EFE)
El senador brasileño, y precandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda a simpatizantes a su llegada al aeropuerto Juscelino Kubitscheck, en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El senador y precandidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro calificó este jueves como un “gran día” tras conocer la designación de las principales organizaciones criminales brasileñas como terroristas, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

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