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Resumen

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El presidente de Brasil Luiz Inácido Lula da Silva. (Getty Images).
El presidente de Brasil Luiz Inácido Lula da Silva. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Un sistema de pagos digital creado en 2020 creció con mucha fuerza en Brasil.

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