Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cámara de Diputados de Argentina aprueba ley de reforma sobre protección de glaciares en medio de protestas. (Foto: EFE)
Cámara de Diputados de Argentina aprueba ley de reforma sobre protección de glaciares en medio de protestas. (Foto: EFE)
/ JUAN IGNACIO RONCORONI
Por Agencia EFE

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó y convirtió en ley este jueves una iniciativa impulsada por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei que permite los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.