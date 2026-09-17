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El Parlamento de Bolivia instaló la sesión que debe discutir una eventual ampliación por 90 días del estado de excepción decretado por el Gobierno de Rodrigo Paz, ante los anuncios de sectores sociales de movilizarse contra las medidas económicas que impulsa el Ejecutivo. EFE/ Luis Gandarillas
El Parlamento de Bolivia instaló la sesión que debe discutir una eventual ampliación por 90 días del estado de excepción decretado por el Gobierno de Rodrigo Paz, ante los anuncios de sectores sociales de movilizarse contra las medidas económicas que impulsa el Ejecutivo. EFE/ Luis Gandarillas
Por Agencia AFP

El Congreso de Bolivia aprobó este jueves en sesión pública la ampliación por 90 días más de un estado de excepción que comenzó en junio pasado, ante la preocupación oficial de una reanudación de las protestas antigubernamentales.

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