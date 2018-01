Si en algo coinciden la mayoría de sondeos regionales es en que la corrupción es uno de nuestros principales problemas. La problemática es tan palpable que hasta el papa Francisco se refirió a ella durante su visita al Perú asegurando que “la política latinoamericana está en crisis por la corrupción”.

El empresario mexicano Alejandro Legorreta decidió reunir 300 definiciones populares en su país sobre corrupción y plasmarlas en una especie de diccionario: “Corrupcionario mexicano”.

—¿Por qué hacer eso?

Queríamos involucrar a la población en general y a los jóvenes en especial en un tema que nos lastima mucho pero del cual estamos hartos de hablar. La gente estaba cansada de ver cómo la corrupción afecta su vida todos los días en los diarios. Bajo esa lógica decidimos usar la picardía mexicana y el humor para hablar de corrupción sin que deje de ser un análisis serio. Todo es académico porque se basa en grupos de enfoque, encuestas, trabajos de gabinete.

—Con tantos términos no cabe duda de que la corrupción es parte de la cultura.

Yo diría que no. Es un problema sistémico. Si fuera parte de la cultura, la única manera de combatirla sería acabando con nuestra cultura. Hay que verlo como una epidemia, si no se combate se propaga. Lo que ha pasado en México, Perú y Latinoamérica es que no se ha combatido de la manera más ética y eso pasa porque viene nutrida por la impunidad.

—Cuando presentó el libro en el Senado, un grupo de senadores se propuso eliminar muchos términos. ¿Cómo ha resultado eso?

Sin duda hay un pensamiento de involucrarse un poco más. Hace dos años se comenzaba a hablar de corrupción en México pero no estaba tan interiorizado en los jóvenes. Con este libro logramos que lo hicieran suyo. Las cosas han ido cambiando, no necesariamente porque se viene aplicando la ley como nos gustaría, pero ahora se evidencian más los actos de corrupción. Hablando del Senado, pasó algo muy significativo ese día…

—¿Qué sucedió?

En mi condición de ciudadano que no participa en la vida pública me paré en la tribuna y le di la bienvenida a los senadores. La intención era mostrar que el Senado es la casa de 120 millones de mexicanos, no de quienes la ocupan por este período.

—Un informe del 2017 de Transparencia Internacional muestra que el 60% de mexicanos siente que la corrupción ha aumentado. ¿Qué opina de eso?

Cuando se quiere resolver un problema en una familia se debe poner las cartas sobre la mesa, hablar las cosas claras y afrontarlas. En México ya padecíamos de una corrupción muy fuerte, pero recién en los años recientes aprendimos a hablar del tema. Y hablar de esto no necesariamente implica estar cerca del final sino, más bien, es el principio. Pero por fin comenzamos el camino y es importante porque creo que la corrupción es la fuente de nuestros principales problemas. La delincuencia, la violencia, la falta de oportunidades y los problemas del sistema de salud se agravan cuando la impunidad y la corrupción aumentan.

“Una familia de México gasta en promedio el 14% de sus ingresos en ‘gastos extraoficiales’, es como un impuesto silencioso”.

—¿Y esto cuánto le afecta a un emprendedor?

Con mucha corrupción deja de haber un espacio de emprendimiento porque no hay certidumbre sobre las inversiones y porque un emprendedor no halla los campos de competencia adecuados, ya que hubo ‘mordidas’ o ‘moches’ [sobornos, según “Corrupcionario mexicano”] para que no haya competencia en ese sector.

"Afortunadamente no me he podido aprender la mayoría de términos que aparecen en el libro porque no he tenido que utilizarlos", cuenta Legorreta. Página del Corrupcionario Mexicano Una página del Corrupcionario Mexicano

—¿Cuál ha sido su experiencia más cercana con la corrupción?

En una ocasión, en Yucatán, platicaba con un presidente municipal de un territorio pequeño y relativamente marginado. Conversábamos sobre cómo crear una clínica para dar atención diaria a gente que solo se podía atender cada 15 días. Para hacer corta la historia, después de muchas reuniones, el funcionario me ofreció una de las calles de la comunidad.

—¿Ponerle su nombre?

No, ¡como un regalo! Me dijo que podía hacer lo que quisiera: venderla, ponerle mi nombre o un negocio entre los dos. Evidentemente no sucedió, pero me quedó clara la dimensión del problema; si eso pasa en una comunidad pequeña, imagina en el resto del mundo.

—¿Cómo se responde a una propuesta así?

Hay dos vías: la de confrontar, aunque el problema es que puedes chocar contra autoridades coludidas que ponen en riesgo hasta la vida; la otra es eludirla, que quede claro que no quieres llevar por ahí el tema. Como se dice: “para bailar tango hacen falta dos”, el empresariado y la ciudadanía también deben ser conscientes.

— Muchos actos se han normalizado y la gente ya no los considera corruptos.

La corrupción se puede dividir en tres: por enriquecimiento, la de miles de millones de dólares que roban los funcionarios; por comodidad, que es darle una ‘mordida’ a un policía; y finalmente, la que me parece la más cruel, por necesidad, esta es la que más daño hace. Me refiero a cuando una señora va a inscribir a su hija a una escuela pública y le piden una mordida del 25% de lo que ganará esa semana para aceptarla. Todas hacen un daño a la sociedad, pero esa última es la que genera más pobreza. En México, en promedio, las familias gastan el 14% de sus ingresos en ‘gastos extraoficiales’. Y eso puede subir al 20% o 30% en las bases más bajas, es como un impuesto silencioso.