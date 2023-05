Entrevista a Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile

"Pese al desinterés, la mayoría cree que la Constitución de 1980 es un problema"

-¿Qué factores han influido en los ciudadanos para pasar de tener 60% de interés en la redacción de una nueva Constitución en el anterior proceso a 31% en el actual?

Hubo un cambio de contexto muy importante. Por un lado, cuando se produjo el estallido social lo que estaba en el centro de la preocupación eran temas que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo, que tenían que ver con la imposibilidad de satisfacer la demanda social producto básicamente del sistema político, situaciones que eran percibidas como muy injustas. Eso llevó a apoyar fuertemente el proceso constituyente del 2022, que fracasó. Después del estallido vino la pandemia, una crisis económica, hemos tenido un aumento en la violencia, del crimen y una crisis migratoria. Creo que junto con el fracaso en el proceso constitucional se produjo un cambio en el eje de las prioridades ciudadanas, que dejó de lado los temas más estructurales por asuntos de la contingencia diaria, que claramente no tienen una vinculación directa con el problema constitucional. Además, la forma en la que se dio la nueva discusión constitucional, que no se haya producido un acuerdo amplio, también generó escepticismo, desmotivó a la gente, tanto entre los que estaban a favor de la propuesta anterior como entre las personas que consideraban que era importante el cambio constitucional pero que no les gustaba ese proyecto. Creo que los únicos contentos con lo que se ha vivido en el último tiempo son las personas que nunca quisieron el cambio constitucional, que son alrededor de un 20% y que siguen siendo una minoría. Es decir, a pesar de este desinterés, sigue habiendo una mayoría que cree que la Constitución de 1980 es un problema.

-¿Qué margen de maniobra van a tener los integrantes del Consejo Constitucional para modificar lo que les presente la comisión de expertos?

Van a tener bastante margen. La verdad es que la norma que regula todo este proceso dice que el Consejo Constitucional puede aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto. Tiene mucho margen de maniobra si es que tiene los votos, los tres quintos de 50, unos 30 votos. Ahora, no se espera que haya algún grupo que tenga los 30 votos para aprobar por sí solo la norma.

Entonces no es como se podría entender que ya los partidos se pusieron de acuerdo y que lo que proponga la comisión de expertos es lo que va a quedar como propuesta de nueva Constitución

No. En absoluto. Hay mucho margen para modificar ese texto. Ahora, el Consejo Constitucional también son los partidos, se va a elegir entre 5 listas de partidos.

¿Qué resultado haría difícil que se hagan los cambios que la mayoría reclama? ¿Qué partidos no quieren ningún cambio?

Los que están en contra el proceso en general son el Partido Republicano y el Partido de la Gente, que son dos partidos populistas de derecha que emergieron muy recientemente. Estos dos grupos son la gran amenaza para la construcción de un acuerdo para un cambio constitucional. El resto, incluida la derecha tradicional, se ha allanado a hacer cambios importantes a la Constitución.

¿Qué se juega el presidente Gabriel Boric en este proceso, es una especie de plebiscito sobre su gestión?

La derecha ha hecho todos los esfuerzos, con bastante éxito diría yo, en mostrar esto como un plebiscito sobre la gestión del presidente, algo que no debiera ser. Evidentemente, es una maniobra política. Pero por otro lado, en cierta forma ello es inevitable, pues siempre las consultas de este tipo de alguna forma la gente las considera una evaluación del Gobierno. Y si el Gobierno aparece apoyando un proceso y la gente quiere expresar su descontento con el Gobierno, entonces rechazar el proceso sería una forma de rechazar también al Ejecutivo. Pero es una cosa bastante torcida, porque la verdad es que el proceso no lo controla el Gobierno, los partidos que sostienen las reglas del juego son una mayoría de derecha. Rechazar el proceso es una manera muy indirecta de culpar al Gobierno por el fracaso del plebiscito anterior. Se están vinculando dos cosas que en realidad no tienen relación política real, porque lo que se está haciendo es llevar a cabo un proceso que tiene que ver con un problema estructural del sistema político que viene de mucho antes.