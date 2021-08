Conforme a los criterios de Saber más

La consulta popular en la que se buscaba decidir si se enjuiciaba a cinco expresidentes mexicanos no logró los votos requeridos para ser válida. La bajísima participación -en torno al 7%, muy por debajo del 40% requerido para que sea vinculante- permitió que la oposición calificara de “fracaso” la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, sin embargo, defiende que la jornada electoral fue un “triunfo”.

En su conferencia de prensa diaria, López Obrador, conocido como AMLO, culpó al ente electoral del país de no haber tenido “entusiasmo” para organizar la consulta popular, la primera a nivel federal de la historia de México, y reiteró que el proceso fue un triunfo de la democracia pese a la magra votación.

“Los que no procesan con autenticidad la democracia como forma de vida y de Gobierno, y los medios de información van a decir ‘fracaso’. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca”, dijo el mandatario.

Los ciudadanos tuvieron que responder si decidían apoyar o rechazar “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

El ‘Sí’ a enjuiciar a los expresidentes arrasó con el 97,7% de los votos frente al 1,5% del ‘No’ y el 0,7% de sufragios nulos.

AMLO envió en setiembre del 2020 una solicitud al Senado, de mayoría oficialista, para consultar a la población si estaba a favor o en contra de que se investigue y procese a los exmandatarios Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Los senadores remitieron la petición al máximo organismo judicial, que un mes después dio luz verde a la consulta retocando la pregunta y dejándola ambigua y sin mencionar los nombres de los expresidentes.

Para Sonia Corona, periodista de El País México, la consulta popular del domingo fue como una prueba de resultados desafortunados para el gobierno de López Obrador.

“Esta es la primera vez que se hace una consulta popular en México. Se puso en la Constitución en el 2014 y no se había utilizado nunca. Realmente creo que al final para el gobierno de López Obrador esta consulta fue para ver cómo puede servir este mecanismo o intentar descifrar de qué manera puede ser útil, pero me parece que el intento fue muy desafortunado, fue muy poco aprovechado”, dice a El Comercio.

La participación ciudadana en la consulta popular no superó el 40% necesario para que el resultado sea vinculante. (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

Explica que el gobierno de AMLO está muy habituado a medir cómo están los ánimos entre la ciudadanía, por lo que hasta cierto punto la consulta le ha servido tanto como para experimentar y conocer cuál es el ánimo de la gente.

Por su parte, el politólogo mexicano Juan Mastretta considera que la consulta “solo fue un acto propagandístico del presidente”.

“Es claro que no es del interés del ciudadano, ya que no era de utilidad. Se desperdiciaron 500 millones de pesos [unos 25 millones de dólares] en un ejercicio inútil”, señala a este Diario.

Bajísima participación

Corona apunta que dos factores jugaron en contra de la participación en la consulta. La primera es que la pregunta planteada a los ciudadanos no era lo suficientemente clara. “En estos ejercicios la ciudadanía solo tiene opciones a dos respuestas, sí o no. En este caso la pregunta era muy ambigua, y sí, jurídicamente cumplía con ciertos criterios, pero al final al ciudadano esa pregunta no le dice nada. Además, la pregunta que se planteó al principio fue distinta, la corte la cambió. Hubo confusión”, señala.

Por otro lado, añade que estos ejercicios están pensados para celebrarse junto a elecciones. “Creo que esto hubiera tenido mucho más sentido si se hubiese hecho en las elecciones de junio y no ahora que estamos en la mitad del verano. La gente ha ido a las urnas hace menos de dos meses, no había motivaciones fuertes para hacerlo ahora”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes que la consulta popular. (Foto: AFP)

Mastretta considera que uno de los motivos de la baja participación en la consulta es que muchos percibieron el proceso como parte de una estrategia liderada por AMLO para beneficio personal.

“Los mexicanos quieren que haya justicia, y desean contribuir en la democracia, pero no están dispuestos a ser manipulados para los intereses personales del presidente de México”, apuntó.

¿Afectará al gobierno?

Aunque AMLO ha dicho que la consulta popular fue exitosa, para los expertos esta era vista como una muestra de fuerza del oficialismo de cara al referéndum del próximo marzo sobre la derogación de mandato del presidente. Y, en ese sentido, la baja participación deja espacio para muchas dudas de lo que pueda venir.

Corona enfatiza que López Obrados ya había convocado otros ejercicios de este tipo en el pasado, pero no bajo la figura legal de la consulta popular, sino en otros formatos informales.

“Al menos una de las incógnitas de cara a marzo, si es que él quiere proponer otro ejercicio de este tipo, es si él va a usar el canal oficial, que implica que pase por el Congreso, que lo revise la corte, como pasó esta vez. Entonces hay dudas sobre lo que va a ocurrir porque si él va a proponer una consulta a través de las vías legales y resulta que la gente vota mayoritariamente que no lo quiere como presidente entonces no sabemos qué va a ocurrir”, señala.

“Hay varias incógnitas. Yo creo que el ejercicio del domingo fue un poco para medir la temperatura y ver cómo funciona esto”, agrega.

Para Mastretta el interés de AMLO en la revocación de mandato, “solo responde a un intento de reelección de su parte, usando al Estado Mexicano para una elección de Estado”.

“Lopez Obrador seguirá intentando muchas formas de distraer a los ciudadanos, porque en temas de resultados somos una verdadera tristeza: récords históricos de muertes por falta de atención de salud, por inseguridad pública y una economía con cada vez mayor desempleo. Estos son los verdaderos temas que les interesan a los mexicanos y el presidente evade”, sentencia.

