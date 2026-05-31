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Resumen

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De los 11 nombres escritos en la boleta de votación para las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, las opciones se han reducido a tres: el izquierdista Iván Cepeda, el derechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia. Si somos más estrictos con los números que han dado las encuestas, el próximo presidente estará entre los dos primeros que, seguramente, deberán disputar una segunda vuelta. Pero como ya sabemos, nada está dicho hasta el final y los latinoamericanos estamos acostumbrados a las sorpresas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.