La alianza opositora de Honduras anunció hoy la creación de un "bloque de oposición" para aglutinar a los que rechazan la gestión del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue reelegido en los pasados comicios, y convocó a acciones de protesta entre ellas un paro nacional.



La Alianza de Oposición contra la Dictadura, que lidera Salvador Nasralla, quien denunció un fraude en su contra en las elecciones del pasado 26 de noviembre, indicó en un comunicado que el "bloque de oposición" busca evitar que Hernández jure su segundo período de gobierno y tomé "posesión ilegalmente" del cargo el 27 de enero.



La alianza opositora aprobó una resolución que entre otras metas propone demostrar que la mayoría del pueblo hondureño "no avala ninguna toma de posesión que no sea la del candidato de la Alianza, hoy presidente electo, Salvador Alejandro Nasralla".



Además, otorgó "un voto de confianza" al coordinador general de la Alianza de Oposición, el depuesto ex presidente Manuel Zelaya, para que determine "la estrategia política y social en la construcción de este bloque de oposición incorporando otros actores".



El bloque de oposición fue anunciado un día después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarase "sin lugar" las solicitudes de nulidad a los resultados de las elecciones, en las que Hernández fue reelegido y Nasralla las desconoce.

El TSE indicó el jueves en un comunicado que recibió doce solicitudes de nulidad, siete en el nivel presidencial, una por diputados y cuatro correspondientes a alcaldías, y dio por "concluido" el período en el que puede conocer y resolver a lo interno demandas electorales.



La Alianza opositora señaló que no acepta dialogar "con el impostor que se está robando la Presidencia de la República, que asesina, encarcela y persigue al pueblo movilizado en defensa del voto y el triunfo de la Alianza de Oposición", aunque reconoce el "concepto del diálogo como principio".



"No aceptamos dialogar con armas en la sien, fraudes, secuestro de la institucionalidad y los militares en las calles reprimiendo al pueblo", enfatizó, y abogó por un "mediador neutral, independiente e imparcial" y que sus decisiones "sean vinculantes".



También pide que se "respete" la voluntad popular ejercida en las urnas que dio el triunfo a Nasralla, y exige como condición "sine qua non" la libertad "inmediata" de "todos los presos políticos y de conciencia".



La Alianza de Oposición instó a sus seguidores a presentar "denuncia" contra Hernández, la Policía Militar y la Nacional para que sean "investigados y juzgados por las violaciones a los derechos humanos, 30 ejecuciones extrajudiciales, 200 heridos, 80 detenidos y torturados ilegalmente en las cárceles, 96 acciones represivas contra los manifestantes y los allanamientos ilegales".



"Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, el pueblo tiene derecho a la insurrección", subrayó la Alianza de Oposición y convocó a movilización "pacífica" este sábado y paro nacional a partir del 20 de este mes para pedir "la renuncia" de Hernández y "boicotear su juramentación y toma de posesión ilegal".



El Partido Liberal y Refundación (Libre), que también coordina Zelaya, y la Alianza de Oposición "no aceptan el fraude electoral" y respalda su movilización "con el pueblo sin distingos de colores en barrios, colonias, caseríos, calles, callejones, caminos y carreteras hasta lograr la salida del presidente dictador", añade el comunicado.