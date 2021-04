El Ministerio de Salud de Chile expresó este jueves su preocupación al constatar el “radical” cambio en la edad de los enfermos graves. “Hoy ingresan en terapia intensiva [UTI] más pacientes menores de 39 años que mayores de 70”, afirmó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac. “Necesitamos generar más camas”, advirtió.

Este fenómeno se da en medio de un nuevo récord de registro diario de contagios y de cantidad de pacientes en UTI. Por tercera vez en una semana Chile superó los 8000 contagios -8195 infecciones registradas este jueves- y los 3000 pacientes con Covid en UTI -3044 en la actualidad-, informaron las autoridades sanitarias.

El subsecretario Dougnac realizó un desglose de la actual situación de los pacientes y cómo está operando el sistema para la atención de personas con Covid-19. “Estamos haciendo un trabajo sin precedentes para dotar de camas UTI a nuestro sistema integrado de salud”, enfatizando que “no es ciertamente un recurso infinito” y reconoció que “necesitamos generar más camas, de eso no hay ninguna duda; pero ojalá evitemos su uso”.

Las autoridades impusieron hace diez días una cuarentena total o parcial a 17 de los 19 millones de chilenos en un intento por frenar los contagios. Además, cerraron las fronteras, restringieron los permisos laborales de las empresas no esenciales y suspendieron por dos semanas los comercios de artículos no esenciales, pero hasta el momento no se observa un impacto en el reporte de contagiados.

Según explicó Dougnac, actualmente hay 4073 camas UTI en la red integrada de las cuales 3884 se encuentran ocupadas, es decir hay un 95% de ocupación y quedan 189 camas disponibles en todo el país. “De estos pacientes 3044 se encuentran hospitalizados por complicaciones severas derivadas del Covid-19 y de ellos 2630 requieren de apoyo de respirador mecánico. Es decir un 87%”, detalló.

El subsecretario luego especificó las características de los pacientes que están internados de gravedad, destacando la crítica situación que se vive con los más jóvenes y confirmando un cambio en lo relativo a la primera ola de la pandemia. “Los rangos de edades han tenido un comportamiento distinto en los últimos meses. Hay una baja sostenida de los pacientes mayores de 70 años y una estabilización de los pacientes entre 60 y 70 años”, señaló.

Dougnac expresó sin embargo su preocupación por “el alza sostenida de los grupos menores de 59 años, incluso el grupo de menos de 39 años sobrepasa al de los mayores de 70. Es decir, hoy ingresan a la unidad de cuidados intensivos más pacientes menores de 39 años que mayores de 70, lo cual marca un cambio radical respecto de la primera ola”, dijo.

