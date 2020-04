El mundo aún se encuentra pausado por el coronavirus, una de las pandemias más brutales de todos los tiempos. Y si bien desde el 20 de marzo en Argentina rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio , las clases continúan desde los hogares. Pero este país es amplio y hay sectores muy empobrecidos en donde Internet, herramienta fundamental y necesaria, no llega.

Por eso, docentes se encuentran haciendo malabares para que sus alumnos y alumnas no pierdan tanto valioso tiempo. Y ese es el caso de un director de una escuela de Misiones, que viajó durante 3 días para llevarle los materiales educativos a los 60 alumnos, en la localidad de El Alcázar.

Su nombre es Juan Radovich y se convirtió en el héroe de sus alumnos y alumnas cuando repartió puerta a puerta los cuadernillos aprobados por el Consejo de Educación a los estudiantes que han visto limitada su formación debido a la cuarentena.

“Lo que me movió fue que los chicos necesitan el material para poder adelantar los trabajos y no hay forma de convocarlos en este momento por la emergencia”, contó el docente al portal Primera Edición y agregó: “no soy el único que está haciendo esto, son muchos los directores que realizan este tipo de odiseas, solo que son acciones que no trascienden”.

María Caballero, en Santa Fe

Cabe destacar que, como él bien afirma, hay otras docentes que también hacen esfuerzos grandiosos para que sus alumnos y alumnas puedan acceder a los materiales de estudio. Como el caso de la docente santafesina María Caballero , que recorre a diario 10 kilómetros para dejar en cada hogar los deberes de la jornada.

"Como no hay clases y los chicos no tienen Internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas en las tranqueras. Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos", contó la sacrificada docente, citada por TN .

Por supuesto que el material estudiantil brindado por el Estado también se puede descargar por Internet, pero Radovich tiene muy en claro que sus alumnos no tienen una buena conexión o, muchos, ni siquiera tienen acceso.

"Llegar a una casa, preguntar por tu alumna y que te digan que se fue con otros compañeros a un cerro no sé a cuántos kilómetros a buscar señal para poder bajar los ejercicios de la escuela, te pinta una realidad que desde la escuela no siempre vemos, el esfuerzo que hacen para poder estudiar" relató.

“Creo que sería muy bueno que como docentes encontremos el modo de acercarnos a ellos (los y las alumnas) para entender los esfuerzos que hace diariamente la familia para que sus hijos puedan estudiar”, finalizó Radovich.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

