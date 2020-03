Sao Paulo. El ministro de Seguridad Institucional del gobierno de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, confirmó a través de sus canales oficiales que dio positivo por el nuevo coronavirus en Brasil.

“Les informo que el resultado de mi segundo examen, realizado en el Hospital de las Fuerzas Armadas (HFA), fue positivo", dijo el ministro Augusto Heleno, de 72 años, a través de su cuenta de Twitter.

“Espero la contra-prueba de FioCruz. No tengo fiebre y no tengo ninguno de los síntomas relacionados con COVID-19. Estoy aislado, en casa, y no contestaré llamadas telefónicas”, agregó.

Según el medio G1, Heleno formó parte del viaje de Jair Bolsonaro a Florida en Estados Unidos hace unos días. El funcionario se hizo una primera prueba con resultado negativo y se tomó una nueva el martes.

El ministro de Brasil se hizo dos pruebas por coronavirus tras el positivo del Secretario de Comunicación, Fabio Wajngarten.

Recordemos que, el martes el nuevo coronavirus cobró su segunda muerte en Brasil e impulsó al gobierno a pedir que se declare el estado de “calamidad pública” para destinar más recursos a su combate, aunque el presidente insistió en que hay que evitar la “histeria” en torno a la pandemia.

La Gobernación de Sao Paulo estima que el brote de coronavirus deberá durar “cuatro o cinco meses” en la región y señaló que las medidas restrictivas se extenderán “por el tiempo que sea necesario” para contener el avance del COVID-19.

En la ciudad de Sao Paulo, la mayor del país y que cuenta con unos doce millones de habitantes, el alcalde Bruno Covas declaró estado de emergencia y decretó una serie de medidas adicionales para contener la expansión del coronavirus, que crece diariamente entre el 40 % y el 50 %.

En tanto, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, prohibió la entrada de autobuses provenientes de estados con casos de la enfermedad, cerró también los museos, teatros y el acceso a sitios emblemáticos para el turismo como el Cristo Redentor y el cerro Pao de Açucar. Además de campañas para evitar las visitas a las playas

Con más de 200 millones de habitantes, Brasil registra casi 300 casos confirmados del nuevo coronavirus (la gran mayoría en los estados de Sao Paulo y Río), y las autoridades prevén una intensificación de la pandemia en las próximas semanas.

Para tratar de recuperar la iniciativa en esa “lucha”, Bolsonaro creó un Comité Interministerial de Crisis y Supervisión de Monitoreo de los Impactos del Covid-19″, bajo la coordinación de su jefe de gabinete, el general Walter Souza Braga Netto.

