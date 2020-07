Largas filas en Bolivia por el dióxido de cloro pese a no estar autorizado para el coronavirus | FOTOS La advertencia de las autoridades de que el dióxido de cloro no está autorizado para tratar el coronavirus no frenan las largas filas de gente en farmacias de ciudades como Cochabamba

1/7 Un grupo de personas hace fila para comprar dióxido de cloro en una farmacia en Cochabamba (Bolivia). Los avisos de las autoridades advirtiendo de que este compuesto no está autorizado para tratar el coronavirus no frenan las colas en el país. (EFE/ Jorge Ábrego).

2/7 Una mujer pregunta por dióxido de cloro en una farmacia en Cochabamba (Bolivia). Imagen del 9 de julio de 2020. (EFE/ Jorge Ábrego).

3/7 Un hombre compra dióxido de cloro en una farmacia en Cochabamba (Bolivia). ”Hemos visto que sí tiene respuesta”, asegura una persona que esperar ser atendida. (EFE/ Jorge Ábrego).

4/7 Largas filas pese a que el gobierno interino de Bolivia desautoriza el uso del dióxido de cloro y el clorito de sodio para enfermos con COVID-19. (EFE/ Jorge Ábrego).

5/7 La Farmacia Boliviana, una de las más antiguas de Cochabamba, ve cada día ante sus puertas la fila de gente que incluso desde medianoche espera para poder adquirir el dióxido de cloro. (EFE/ Jorge Ábrego).

6/7 Imagen de personas haciendo cola para comprar dióxido de cloro en Cochabamba (Bolivia). (EFE/ Jorge Ábrego).

7/7 Con unos once millones de habitantes, Bolivia registra 1.638 muertos y 44.113 casos confirmados del nuevo coronavirus, según los más recientes datos del Ministerio de Salud. (EFE/Jorge Ábrego).