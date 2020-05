Desde que empezaron a multiplicarse los casos de coronavirus en Brasil, los gobernadores de Río de Janeiro y Sao Paulo, los estados más poblados del país, se han convertido en una fuerza de choque contra el presidente Jair Bolsonaro. Ambos, abanderados de las medidas de confinamiento social, versus el mandatario que no cesa de criticar las cuarentenas y prefiere que el país no se paralice.

La última batalla se dio ayer cuando el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, optó por no seguir la orden del presidente que permitía volver a abrir negocios como peluquerías y gimnasios, que fueron categorizados por el gobierno federal como “actividades esenciales”. Junto a él, otros diez gobernadores prefirieron ignorar a Bolsonaro, amparados en la potestad que les dio el Tribunal Supremo Federal para poder decidir sobre el confinamiento.

“Sobre el decreto presidencial referente a los gimnasios y peluquerías, aquí en Sao Paulo el gobierno respeta y oye a su secretario de Salud y a su Comité de Salud, que indican que aún no tenemos condiciones para autorizar la apertura de esos comercios en este momento”, dijo Doria en rueda de prensa.

“Se trata de una pugna exclusivamente política, donde hay poco interés en la salud y mucho interés en la carrera política de estos gobernadores”, comentó a este Diario el analista y periodista brasileño Carlos Alberto di Franco. “Lo que se está jugando es confrontar al presidente, y si el presidente sale mal, ellos salen bien, porque los dos son potencialmente candidatos a suceder a Bolsonaro”.

Doria: de aliado a enemigo

El estado de Sao Paulo, el más rico y poblado de Brasil, está en cuarentena parcial desde el 24 de marzo y concentra el mayor número de casos de COVID-19: más de 50 mil infectados de los casi 200 mil en todo el país.

El gobernador Doria se ha convertido en uno de los más acérrimos críticos del presidente, pese a haber sido su aliado, y ambos no han dudado en elevar el tono en las últimas semanas, a medida que la emergencia sanitaria se ha hecho más seria.

Doria, un empresario millonario, se desligó desde el año pasado de Bolsonaro, quien lo ve como un peligroso rival para las próximas elecciones presidenciales. (Twitter)

A fines de marzo, en una teleconferencia que tuvieron los gobernadores y el presidente Bolsonaro, este último le dijo a Doria que no tenía autoridad para criticarlo pues había ganado las elecciones en Sao Paulo gracias a él. “Se le subió a la cabeza la posibilidad de ser presidente de Brasil. No tiene responsabilidad. No tiene altura para criticar al Gobierno federal”, le dijo. El presidente lo siente como un próximo rival político en las elecciones del 2022 y Doria, aunque lo niega, se perfila como posible candidato.

“El presidente anunció en febrero del 2019 que sería candidato a la reelección. Allí comenzó a verme como un competidor en ese proceso, pero yo nunca anuncié que era candidato. Él me ve como adversario por la importancia y dimensión del estado de Sao Paulo. Lo lamento porque las elecciones del 2022 deben ser discutidas en 2022”, comentó el gobernador en una entrevista a la AFP.

Doria, un millonario hombre de negocios, pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (centro derecha). Luego de haber sido alcalde de Sao Paulo, se postuló para gobernador y ganó las elecciones estatales en el 2018 haciendo campaña de la mano del propio Bolsonaro y no dudó en ponerse camisetas con el eslogan ‘Bolsodoria’, algo de lo que ahora “se arrepiente”.

Doria hizo campaña en el 2018 de la mano de Bolsonaro para conseguir la gobernación de Sao Paulo. Su lema era "BolsoDoria". (Twitter)

“Quiero registrar aquí mi más profundo arrepentimiento de haber apoyado a Jair Bolsonaro, pero no había ninguna posibilidad de haber defendido la candidatura de Fernando Haddad (el izquierdista rival de Bolsonaro en las presidenciales del 2018). Bolsonaro representa un grado de amenaza a la democracia tan nocivo como lo fue la extrema izquierda. Brasil pasó en dos años de una visión de extrema izquierda, corrupta, nociva y mentirosa, a una extrema derecha mentirosa, agresiva y con una enorme vocación totalitaria”, dijo Doria a fines de marzo en una entrevista a la agencia EFE.

“El gobernador de Sao Paulo es el gran rival político de Bolsonaro, porque Lula y el Partido de los Trabajadores como actores políticos de primer nivel ya no existen más. Entonces, Doria, que es de centroderecha, se pone como una contraposición a Bolsonaro y eso preocupa al presidente”, dijo a El Comercio el analista Thiago de Aragao, de la consultora Arko Advice.

Bolsonaro versus Witzel

Otro gobernador rebelde es Wilson Witzel, el máximo representante político de Río de Janeiro, quien además dio positivo al COVID-19 a mediados de abril.

Witzel, un exjuez y exmarino que también es considerado un ‘outsider’, llegó a decir que el presidente Bolsonaro puede ser sancionado por el Tribunal Penal Internacional y sometido a juicio político que lleve a su destitución por su “actitud de menosprecio a la vida”.

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, contrajo el coronavirus a mediados de abril pero se recuperó satisfactoriamente. (EFE)

Mientras que Doria llegó a calificar de “lunático” al presidente y que debería someterse a un examen mental, Witzel ha sido más elegante, sin dejar de insinuar “investigaciones psiquiátricas” hacia el mandatario. “Hay algunos juristas que defienden la necesidad de la realización de una investigación psiquiátrica [a Bolsonaro]. Pero es necesario que eso sea en el marco de un proceso. Una de las hipótesis es en el marco de un proceso penal en el Tribunal Supremo Federal en la que se evalúe la inimputabilidad del presidente”, comentó a la agencia EFE.

El gobernador Witzel también ha decretado cuarentena parcial en Río de Janeiro, pero tampoco se ha animado a declarar la inmovilización obligatoria y total en el estado. Básicamente ha dado recomendaciones y restricciones comerciales hasta fines de mayo.

