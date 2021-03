El ministerio de Salud de Chile informó este miércoles de que 3.088 camas de cuidados críticos se encuentran ocupadas debido al coronavirus covid-19, lo que supone la mayor cifra de toda la pandemia.

En concreto, 2.133 de ellas corresponden a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cuya ocupación viene aumentando durante las últimas semanas en el marco de la segunda ola de covid-19 que azota al país y en estos momentos existen un total de 188 camas críticas disponibles en todo el territorio nacional.

Para aliviar la carga hospitalaria y poder atender el aumento de la demanda de enfermos con problemas derivados de la covid-19, el subsecretario de Redes Asistenciales de Chile, Alberto Dougnac, anunció este martes la suspensión de cirugías electivas en 11 de las 16 regiones del país.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que muchos de los nuevos hospitalizados son personas más jóvenes que por rango etario aún no accedieron a la vacuna en función del calendario programado, ya que el país completó este miércoles la inoculación de toda la población de riesgo (5 millones de personas).

“Estamos viendo que se está hospitalizando mucho más la gente que desgraciadamente no accede todavía a la vacuna”, dijo Paris, que destacó que ante esta situación han decidido adelantar la vacunación de grupos de población de menor edad.

“Evidentemente la vacuna tienen un efecto protector, pero no vamos a ver ese efecto masivo hasta fines de junio”, continuó el ministro en declaraciones a la emisora local Radio Concierto.

LOS DATOS DE LA SEGUNDA OLA

Chile se encuentra inmerso en una segunda ola fruto de las vacaciones del verano austral, que el pasado mes de marzo vivió su etapa más álgida y este miércoles las autoridades informaron de 4.395 casos nuevos de covid-19.

Con esta cifra, el total de contagios desde que comenzó la pandemia ascendió a 905.212, de los que 31.826 pacientes se encuentran en la etapa activa del virus.

En cuanto a los decesos, se registraron 27 fallecidos que dejan el número total en 21.816.

Ante el empeoramiento de la situación, las autoridades endurecieron las medidas en la región capitalina y en otros puntos del país, decretando cuarentenas para los fines de semana en algunos lugares y confinamientos totales en otros.

El ministro se mostró contrario a las cuarentenas totales, que de momento no afectan a la ciudad de Santiago durante los días laborables, pero dijo que no se pueden descartar del todo.

“Cuarentena total no es la solución para nada. Nosotros hemos dicho que si la gente no tiene cómo vivir, ni cómo alimentarse, y no tiene acceso a tarjetas de crédito de dónde van a sacar plata para vivir. No puedo descartar nada de plano, nunca podemos decir eso en medicina, pero no es la solución”, señaló.

“Aquí la solución es evitar el triunfalismo del cual se nos acusa, reforzar las medidas de distanciamiento, mascarilla y lavado de manos, e insistir en eso”, aclaró.

“TRIUNFALISMO” ANTE ÉXITO DE LA VACUNACIÓN

Con triunfalismo se refirió a la exitosa campaña de vacunación que lleva adelante el país, con 5 millones de personas que han recibido al menos una dosis, una cifra que engloba a toda la población de riesgo y a la que llegó 15 días antes de lo previsto inicialmente en el plan de inoculación.

La siguiente meta que se ha puesto el Gobierno es inocular antes de junio al resto de la población objetivo (unas 15 millones de personas de una población total de 19 millones).

“Yo creo que no hay ningún triunfalismo, estamos felices de esta meta, ha sido reconocida a nivel mundial (...) Nadie ha hablado de triunfalismo (...), hay que reconocer las cosas bien hechas y punto, pero nadie ha hablado de triunfalismo”, expresó.

