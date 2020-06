El medio estadounidense Bloomberg realizó un análisis sobre la alarmante situación del coronavirus en Chile y determinó que el error del gobierno Sebastián Piñera fue afrontar la pandemia como lo hacen las “naciones ricas”. Explicaron que las medidas solo han servido para notar, una vez más, “de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”.

Hace un par de meses Chile fue elogiado por su accionar frente a la pandemia, sin embargo, hoy se encuentran en el puesto 9 en el ranking de contagios de los 196 países o territorios que contrajeron esta enfermedad. Hasta el momento se han reportado más de 220.600 casos y más de 3.600 muertos por Covid-19, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Bloomberg afirmó que los confinamientos selectivos no se ajustaron a la realidad de Chile, debido a que se trata de una medida “que funcionan bien para los que tienen pero no para los que no tienen”.

“Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”, resumieron.

“Chile enfrentó el coronavirus como las naciones ricas, pero notó que gran parte de sus ciudadanos son pobres”, asegura Bloomberg. Foto: AFP / Martin BERNETTI

Pero la brecha social no es sorpresa para los “chilenos comunes y corrientes”, los cuales se encuentran descontentos por la abismal diferencia que hay “entre la élite educada en el extranjero que gobierna y el resto de la sociedad”.

El artículo también hace referencia al estallido social del 18 de octubre del 2019, producido a raíz del alza en el pasaje del metro. Como se recuerda, desde aquel día Chile vivió un prolongado periodo de protestas que muchas veces terminaron en violentos enfrentamientos, lo cual marcó más el distanciamiento entre la ciudadanía y el gobierno de Sebastián Piñera.

Chile se encuentra en el puesto 9 en el ranking de contagios de los 196 países o territorios que contrajeron esta enfermedad. Foto: AFP / ADRIANA THOMAS CARBALLO

Confinamiento, pobreza y hacinamiento

Jaime Mañalich, quien fue Ministro de Salud hasta su renuncia el sábado, indicó que no tenía conciencia de la magnitud de pobreza y hacinamiento que existe Santiago. Sus declaraciones fueron fuertemente criticadas.

“Hay un sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga... del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”, aseguró Jaime Mañalich.

”Uno visita lugares pero cuando uno entra ahora, después de no haber ido en dos años a un lugar en cualquier comuna y dice, ‘aquí vivían diez personas en esta casa y ahora están viviendo cien personas’”, mencionó.

Por su parte, Diego Pardow, de Espacio Público, explicó a Bloomberg que “si el gobierno va a tomar decisiones sobre un mundo que no conoce, entonces debería incluir a personas de ese mundo en el proceso de toma de decisiones”.

El medio estadounidense también indica que la crisis del coronavirus en Chile tiene relación con el descontento de los “pobres ignorados” por un gobierno “visto como fuera de contacto con su gente”.

Bloomberg tomó como ejemplo de desigualdad a aquellos chilenos de una mejor condición económica que regresaron de vacaciones de Estados Unidos o países de Europa, incluso ocasionando contagios de Covid-19 en su entorno.

“Cuando se vieron obligados a realizar cuarentenas ellos lo hicieron en departamentos espaciosos y segundas viviendas”, afirman.

En contraste, mencionaron que para otros sectores el confinamiento por un largo periodo no resulta una opción realista.

