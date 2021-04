Conforme a los criterios de Saber más

El explosivo aumento de casos de COVID-19 obligó a Chile a tomar sus medidas más drásticas en lo que va de la pandemia. Pese a lo avanzado de su campaña de vacunación, el vecino del sur anunció el cierre de todas sus fronteras por 30 días a partir del lunes 5 e incrementó las restricciones de movilidad ciudadana, acciones con las que espera controlar la ascendente curva de contagios.

En la última semana, Chile registró más de 7.000 nuevos casos diarios durante cinco jornadas consecutivas, lo que rompió las cifras récord alcanzadas en junio del 2020.

El Comercio conversó sobre la situación en el país con Marco Moreno, analista chileno y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, para quien el estado actual de la crisis en Chile responde, principalmente, a una falsa sensación de seguridad entre la población provocada por una mala comunicación de riesgo de parte del Gobierno.

Aunque más del 84% de los chilenos se encuentra en cuarentena, la movilidad no se había visto drásticamente reducida porque el Gobierno otorga millones de permisos para salir a la calle. Ante el aumento de casos, las autoridades anunciaron que limitarán esta práctica.

“El Gobierno no comunicó adecuadamente, con medidas claras, que había que mantener los controles”, dice Moreno, que a continuación analiza la estrategia adoptada en Chile y su impacto en la lucha contra la pandemia en el país.

—¿Cómo evalúa estas medidas? ¿Llegan a tiempo o responden a una crisis a la que se debió responder antes?

En general, son medidas que llegan en forma tardía. Evidentemente, la situación era muy previsible. El gobierno y la sociedad de científicos sabían que en algún momento íbamos a tener una segunda ola de contagios como la que estamos teniendo ahora. Había pasado en Europa y con la llegada de las varias variantes que están circulando era muy previsible un incremento de los contagios. Especialmente porque en el verano se creó una falsa sensación de seguridad, a la que contribuyó el Gobierno.

Según el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, el nuevo toque de queda intenta frenar el repunte de contagios por coronavirus que hay en el país, pese a que ya se ha vacunado a gran parte de la población.

—¿En que se equivocó el Gobierno?

Yo creo que hubo un déficit de la comunicación de riesgo del Gobierno, no comunicó adecuadamente, con medidas claras, que había que mantener los controles. Durante las vacaciones se emitieron cerca de 5 millones de permisos para salir fuera de las ciudades en las que la gente reside. Son 5 millones de personas o familias que se desplazaron a lugares de vacaciones. Evidentemente, eso generó una falta de control de la seguridad sanitaria y por lo tanto, más temprano que tarde, íbamos a tener un incremento de contagios, a pesar de lo paradojal que resulta que Chile haya avanzado tanto en su proceso de vacunación. Cerca de seis millones y medio de personas ya han recibido las dos dosis, un muy importante avance pero que no es suficiente para conseguir la inmunidad de grupo.

Por lo tanto, falló la comunicación de riesgo, que permitió que se instalara esta sensación de falsa seguridad que llevó a que se relajaran muchas de las medidas y que se generara un incremento de los contagios que hoy el gobierno está tratando de controlar endureciendo las medidas, especialmente el paquete que anunció hoy y que ya se venía planteando por las sociedades médicas y científicas, entre ellas el cierre del aeropuerto y de las fronteras, fundamentalmente.

—Son las medidas más drásticas que el Gobierno ha tomado hasta ahora…

Sí, el Gobierno se había resistido a tomar este tipo de medidas. Muchas veces se criticó que el Gobierno tomara decisiones manteniendo la variable económica muy presente. En este caso, dado el incremento de contagios, la Administración Piñera no pudo equilibrar adecuadamente lo económico con lo sanitario y se impuso la visión de salud en el manejo de la cuarentena. Porque lo que se está cuestionando hoy en el país es la gestión de la cuarentena, la pandemia sigue su curso, pero el manejo de la cuarentena estaba mostrando muchas debilidades y por eso el Gobierno hoy día ha intentado retomar el control.

Chile cierra todas sus fronteras durante abril y adelanta el toque de queda por el aumento de casos de coronavirus. (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP).

—¿La inadecuada comunicación de riesgo provocó que la gente se confiara?

Sí. Esta sensación de falsa seguridad se produjo porque las señales de la autoridad no apuntaron a mantener muy activa la idea del riesgo. Cuando no mantienes una adecuada comunicación de riesgo, es decir, de dirigir una política pública en la que se insista a la población de no relativizar las medidas. Nosotros teníamos un sistema llamado Paso a paso, que consistía en cuatro fases. En los últimos meses muchas de esas fases comenzaron a flexibilizarse, había problemas en la comunicación del Gobierno, diversas vocerías interpretaban las cosas de una manera distinta. Todo esto al calor del verano, que permitía un mayor desplazamiento a las personas.

—¿Cómo toma la ciudadanía las nuevas medidas del Gobierno?

Producto de esa deficiencia en la comunicación de riesgo, las medidas anunciadas hoy y las anteriores van a ser sometidas a un test de confianza ciudadana. Varios estudios de opinión están mostrando que, efectivamente, la gente no está confiando en las autoridades por lo que mencionaba antes, por esta falta de claridad y consistencia entre lo que se dice y lo que se hace y, por lo tanto, en contexto de polarización, con autoridades deslegitimadas, porque no gozan de aprobación, el cumplimiento de las normas es menor.

Habrá que ver si la autoridad es capaz de sostener las medidas y de hacer que se cumplan estas normas. Vamos a ver si surte efecto. Se estima que, dado que estamos avanzando en el proceso de vacunación, en las próximas semanas podríamos experimentar una caída en la curva de contagios.

El escaso cumplimiento de la cuarentena y el alza de positividad en las pruebas de coronavirus causan alarma en Chile. (Foto: EFE/Alberto Valdés).

—Otra medida importante es la de retrasar las elecciones de abril para el mes de mayo. ¿Cómo llegó el Gobierno a tomar esta decisión?

Esa decisión ya está prácticamente aprobada. El miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados y ya pasó al Senado, donde probablemente se apruebe hoy, por lo tanto, va a ser posible promulgarla como ley e implementarla. Es una decisión que llega tarde porque el Gobierno sabía que íbamos a tener un numero de contagios al alza. Sin embargo, dilató la decisión porque no quería que pareciera que estaba tomando la medida de forma unilateral, algo que hubiera sido muy cuestionado porque se le hubiera acusado de un intento de sabotaje del proceso electoral. Entonces esperó hasta que se instalara un clima de opinión pública que fuera favorable hacia el tema y, efectivamente, a medida que fue creciendo el número de casos la gente comenzó a mostrar cautela respecto de la posibilidad de participar en los comicios.

—¿Qué repercusiones podría tener el retraso de los comicios?

Yo creo que en general esta no es una buena decisión porque las democracias no pueden enfermar, no pueden parar. Perú va a realizar elecciones el 11 de abril, también se celebrará la segunda vuelta en Ecuador. Yo creo que nada garantiza que en un mes más las condiciones vayan a cambiar radicalmente. Además, en las fechas del 15 y 16 de mayo el otoño ya está bien entrado en todo el sur de América Latina y hace mucho más frío. Por lo tanto, las actividades del proceso electoral se van a tener que hacer en lugares cerrados y con poca ventilación, lo que favorece los contagios.

Puede que la gente actúe con cautela y decir que a pesar de que estén vacunados, sientan o presientan que puede haber algún riesgo y por lo tanto se abstenga de ir a votar. Entonces quizá posponer las elecciones no va a ser el remedio para mostrar una caída en la abstención o participación. Los estudios muestran que la gente que está dispuesta a votar es un numero parecido al que lo hizo en la última elección que tuvimos, que fue el plebiscito de octubre del 2020.