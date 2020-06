El campamento Manuel Bustos de Viña del Mar es el asentamiento humano más grande de Chile. Son al menos 1.640 hogares cuya situación se ha complicado aún más con la crisis del coronavirus, sin embargo, los vecinos se han organizado para, de alguna manera, no pasar hambre durante la pandemia.

María Tapia dirige el comedor de Villa La Piedra y comenta sobre las dificultades que vienen pasando. Asegura que aunque no hay verduras, cuentan con pan preparado por ellos mismos.

“Hoy día tenemos arrocito. ¿Atún queda? Es lo que nos queda, arroz con una rica salsa de atún, hicimos hoy día. No teníamos verduras, por eso no hicimos ensaladas. Como estamos con el tema de la cuarentena, no podemos salir a pedir”, dice María Tapia a CNN Chile.

También comentó que la situación de desempleo se viene acrecentando en los vecinos desde octubre, por tal motivo se organizaron poco después del inicio de la pandemia para intentar cubrir las necesidades alimenticias de la zona.

Vista de las viviendas situadas en los cerros de Valparaíso (Chile). Foto: EFE/ Alberto Valdés

Un vecino, en el comedor, cuenta que está desempleado. Es albañil y carpintero, pero no le sale ningún trabajo desde hace un bien tiempo.

CNN Chile asegura que las cajas de ayuda del gobierno de Sebastián Piñera no están llegando a todas las personas. “De hecho en regiones no falta repartir cientos, sino miles de esas canastas, y el Manuel Bustos está en los cerros de más arriba”, asegura el medio.

Así se vive la cuarentena en el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, el más grande de Chile: Hay más de 1.600 hogares #CHVNoticias https://t.co/qVxvSiA2Qx y https://t.co/sizOO5qwK1 pic.twitter.com/LQnj7B802w — CHV Noticias (@CHVNoticias) June 24, 2020

Marcelo Catril es un sacerdote que trabaja por más de diez años en la parte alta de Viña del Mar. Se trata de una zona de difícil acceso, sobre todo cuando llueve. Asegura que es testigo de la lucha de la gente y se siente preocupado por tratarse de un sector que no cuenta con agua potable.

“Normalmente, la gente piensa que Viña es puro Festival de Viña del Mar. Viña es muy bonito, una de las mejores comunas para vivir por su belleza, pero nosotros siempre hemos creído que Viña tiene una pobreza dura desde sus inicios. El Viña que siempre estuvo pero que no salía en la televisión”, argumenta Marcelo Catril.

Son tres los comedores donde se entregan 250 almuerzos los lunes, miércoles y viernes. En ellos atienden voluntarios que se encuentran sin trabajo por la crisis del coronavirus.

Muchas veces no alcanza para dar de comer a todos. “Vino una persona a buscar para seis personas para su casa y no le pudimos dar”, dice a CNN Chile María Medina, dirigenta del comedor Bella Vista.

