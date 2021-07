El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró este jueves en Washington que su país tiene el compromiso y la “obligación epidemiológica” de vacunar contra la covid-19 a los cerca de dos millones de venezolanos que residen en su territorio, entre ellos más de un millón que no tiene un estatus regular.

Ruiz, quien llegó el pasado lunes a la capital estadounidense y concluye mañana su visita, señaló la inmunización de la comunidad venezolana como uno de los objetivos claves del combate contra la pandemia en su país.

“Tenemos un compromiso y tenemos una obligación epidemiológica, también de salud pública”, afirmó el ministro en una entrevista con Efe.

Para el funcionario, no se trata solo de vacunar a la población local, cuando hay ciudades fronterizas que tienen 50.000 habitantes colombianos y 10.000 venezolanos.

“Si no los vacunamos, no vamos a generar inmunidad del rebaño, no vamos a generar protección”, argumentó.

La estrategia -anticipó- busca abarcar también a otros migrantes procedentes de África o de países de la región como Haití, que han convertido a Colombia en punto de tránsito en su ruta hacia Estados Unidos.

“Esas personas necesitan apoyo de la cooperación internacional para el tema de vacunación”, admitió el titular de Salud, quien puntualizó que requieren las dosis “ya sea como donación o préstamo”.

Según el ministro, Colombia no puede echar mano de las dosis de las que ya dispone, ya que la Ley Estatutaria de Salud de ese país, al igual que la de muchas naciones, establece que la atención e inversión en el sistema sanitario debe ir a los colombianos o los extranjeros con estatus regular.

En ese contexto, apuntó que Estados Unidos y Canadá han prometido ayudas para vacunar a las poblaciones migrantes, que en el caso de los venezolanos van en tránsito muchas veces hacia países como Argentina, Chile o Perú.

“Es un tema muy crítico tener la vacuna, ojalá de una sola dosis”, insistió.

COLOMBIA, EL MAYOR RECEPTOR DE LAS VACUNAS DE EE.UU.

Por otra parte, Ruiz destacó que su visita a Estados Unidos tiene además como objetivo agradecer a Washington la donación de dosis.

“Colombia ha sido el mayor receptor de vacunas hasta el momento donadas por Estados Unidos. Hemos recibido seis millones de dosis”, afirmó Ruiz.

El ministro exhibió entre los logros de su país que 11,6 millones de personas ya cuentan con su esquema de vacunación completo de los 35 millones que aspiran a inmunizar.

Esa cifra -resaltó- los sitúa como el tercer país entre los más grandes de Latinoamérica en personas vacunadas, por debajo de Chile y Uruguay.

No obstante, admitió que la tercera ola de la pandemia causó una “afectación importante” en cuanto a fallecidos y contagiados en su país.

El martes, Colombia sumó 11.426 contagios nuevos y 300 fallecimientos por la covid-19, la menor cifra de muertes desde el 12 de abril cuando se registraron 267, según el Ministerio de Salud.

DE PANDEMIA A ENDEMIA

Ruiz consideró igualmente que los países deberán “empezar a convivir” con el virus de la covid-19, que, pronosticó, “se va a volver endémico”.

Sobre el impacto en la salud pública de la pandemia, admitió que la cobertura de la vacunación contra el sarampión en su país bajó alrededor del 14%.

Las cifras revelan igualmente un “represa muy grande” en el tratamiento de pacientes de cáncer, por lo que temió que aumentarán los casos de la enfermedad en etapas avanzadas, así como de pacientes con VIH sin tratamiento o a la espera de cirugía.

Este escenario, según Ruiz, debería ser abordado en “reuniones de coordinación interministerial en toda la región” que permitan compartir información y adoptar medidas conjuntas.

