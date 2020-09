El viernes 11 de setiembre se cumplirán seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al coronavirus. En ese lapso, América Latina y el Caribe se convirtió en la región más golpeada del mundo por el COVID-19, que desnudó los problemas estructurales de sus países y produjo una gran crisis sanitaria y económica.

Las cifras son alarmantes: en la lista de los 10 países más afectados del mundo, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins cinco son latinoamericanos: Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina. La lista también la integran Estados Unidos (el país más golpeado del mundo), la India, Rusia, Sudáfrica y España.

Además, entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 88 fallecidos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica (85), España (62), Reino Unido (61) y Chile (59).

Este martes, América Latina y el Caribe contabiliza 277.300 fallecidos y más de 7,3 millones de contagios. A ello se suma la pérdida de empleo, la caída del producto bruto interno (PBI) y la agudización de las brechas sociales en la educación.

Brasil, el segundo país más golpeado del mundo

El país más grande de Latinoamérica es también el más golpeado en la región términos absolutos: suma más de 3,9 millones de infecciones y 121.000 muertes. A nivel mundial solo lo supera Estados Unidos, que reporta más de 6 millones de infectados y supera los 183.000 fallecidos.

Pese a la situación sanitaria, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha minimizado la severidad del virus con el argumento de que el impacto en la economía no debería ser más dañino que la propia enfermedad. A ello se suma que solo cuenta con un ministro de Salud interino, Eduardo Pazuello, un general del Ejército que asumió el cargo pese a su inexperiencia en salud.

Los principales puntos turísticos de Río de Janeiro, entre ellos el icónico Cristo Redentor, reabrieron sus puertas al público en quincena de agosto, tras cinco meses cerrados por la pandemia. (Foto: Fabio Motta / AFP)

Las instituciones financieras encuestadas por el Banco Central de Brasil esperan que la economía de ese país se contraiga 5.28% este año. Brasil ha vuelto a hundirse en la recesión en el segundo trimestre de este 2020, con una contracción económica récord de 9,7% respecto al primer trimestre, cuando ya había retrocedido 2,5%.

Bolsonaro decidió este martes prolongar una asistencia económica mensual de 55 dólares para los trabajadores informales hasta fin de año. El nuevo monto es la mitad de lo que se venía otorgando desde abril.

La ayuda financiera colaboró para que la imagen del presidente mejore en los últimos meses. Un 37% de los brasileños consideran al gobierno excelente o bueno en la primera quincena de agosto, según una encuesta de la consultora privada Datafolha.

Las actividades se han reactivado de manera distinta en cada región. En Sao Paulo, considerada como el motor económico de Brasil, se optó por reactivar la economía y relajar la cuarentena el pasado 1 de junio.

Colombia en varias crisis

A la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19, Colombia le sumó una crisis política agravada por la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, su político más influyente en lo que va del siglo XXI.

Uribe es investigado por presunto fraude procesal (manipulación de testigos) y recientemente renunció a su banca en el Senado de Colombia.

El país vecino suma 615.094 infectados y 19.662 fallecidos por COVID-19, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Además, ayer reportó un desempleo urbano de 24,7% en julio contra 10,3% en el mismo mes del 2019.

En todo Colombia, poco más de cuatro millones de personas perdieron sus puestos de trabajo entre julio de 2019 y el mismo mes de este año. Después de cinco meses de confinamiento flexible, Colombia levanta hoy las restricciones, salvo algunas excepciones, en un intento por impulsar la economía.

Como parte del regreso a la “nueva normalidad”, hoy unos 80 vuelos nacionales saldrán del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, el principal de Colombia, en su primer día de operaciones tras ser cerrado en marzo pasado. Se esperaba que viajen 8.000 personas.

México, el décimo en muertes por millón de habitantes

México ocupa el octavo lugar mundial en casos confirmados con 599.560 infectados. Además, reporta 64.414 muertes por COVID-19.

De acuerdo con datos del director de Epidemiología de México, José Luis Alomía, el país es décimo en muertes por millón de habitantes, después de Perú, Bélgica, Reino Unido, España, Chile, Italia, Suecia, Brasil y Estados Unidos.

Además, la pandemia ha generado la crisis económica más profunda en casi un siglo en México, como reconoció ayer su presidente, Manuel López Obrador.

“México no había caído en lo económico como ahora desde 1932 [...] Sí, es una crisis profunda, pero lo importante es que vamos a salir rápido. No va ser una crisis prolongada y ya hay indicios de recuperación”, declaró en su conferencia diaria desde el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

El pasado 24 de agosto, más de 30 millones de estudiantes mexicanos iniciaron el año escolar desde casa, un ciclo histórico ante la pandemia de COVID-19 en el que los padres se convirtieron en docentes y los niños cambiaron las aulas por los televisores. (EFE/David Guzmán).

Entre marzo y julio se perdieron alrededor de un millón de empleos. Además, el PBI descendió un 17,1% entre abril y junio respecto al trimestre anterior. Se pronostica que la economía de México se contraerá en torno a un 10% este año.

Argentina en larga cuarentena

Argentina vive desde el último lunes una nueva extensión de la cuarentena que obligará al país a completar seis meses de confinamiento hasta el 20 de septiembre. Esto en medio del constante aumento de infectados, que pone en jaque a su sistema sanitario.

“La situación no está mejor ni está igual, está peor”, dijo ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a los medios. El país suma 417.735 infectados y 8.730 muertos.

El área metropolitana de Buenos Aires concentra la mayoría de los casos, pero el virus también se ha expandido por el resto de provincias argentinas, y hay 17 de ellas con brotes activos, según el presidente Alberto Fernández.

Empleados del cementerio de Flores trasladan un ataúd bajo los protocolos instaurados debido a la pandemia por COVID-19. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni).

Además, Argentina tiene a más de 35% de su población en la pobreza y una inflación anual por encima del 40%.

Chile avanza en el desconfinamiento

En Chile, la cifra de infectados es de 411.726 y la de fallecidos se elevó a 11.289, pero varios de los barrios más habitados de la periferia de Santiago, donde viven 1,5 millones de personas, avanzan en el plan de desconfinamiento.

La economía de Chile se desplomó el 10,7 % en julio, cuando aún regían estrictas cuarentenas, informó este martes el Banco Central de ese país.

Las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción, y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera, mientras que las divisiones de servicios que más acusaron los efectos de las restricciones sanitarias fueron el transporte, los restaurantes y los hoteles.

La pandemia parece ir remitiendo en Santiago, donde la mayoría de barrios han sido desconfinados . (Foto: Martin Bernetti / AFP)

Pese a la pandemia, en Santiago la mayoría de barrios han sido desconfinados y avanzan en el plan para reactivar de manera gradual la economía, aunque aún preocupa la zona norte y sur del país.

Bolivia abre sus fronteras

Pese a que los contagios siguen altos, Bolivia reanudó este martes los vuelos comerciales internacionales, amplió la jornada laboral y gran parte de las actividades suspendidas hace cinco meses debido a la pandemia. Hasta hoy reporta 116.598 infectados y 5.027 fallecidos.

Los vuelos de pasajeros y de carga a Estados Unidos y España ya están operativos y en los siguientes días se sumarán Brasil, Argentina, Colombia, Chile y otros países que vayan abriendo sus fronteras aéreas. Durante este tiempo solo hubo vuelo humanitarios autorizados.

Los pasajeros deben presentar una prueba negativa de COVID-19 “de no más de siete días” de antigüedad antes de embarcar. No se exigirán 14 días de cuarentena a los pasajeros que arriben al país.

Bolivia proyecta ingresar a la “meseta” de contagios durante estos primeros días de septiembre, de acuerdo con el director nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto.

El especialista mencionó que los “casos han descendido” con relación a los más de 2.000 diarios que se reportaron durante algunas jornadas de julio y agosto, aunque las cifras se han mantenido altas en departamentos como La Paz.

La situación no ha detenido la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 18 de octubre. Los comicios del año pasado fueron anulados por supuesto fraude y desencadenaron en la dimisión del entonces presidente Evo Morales, tras 14 años en el poder.

Ecuador controla el índice de contagio

Según datos del ministerio de Salud Pública en Ecuador, hubo desde el comienzo de la pandemia 113.767 casos confirmados de coronavirus y se han registrado 6.556 muertes.

El ministro ecuatoriano de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, advirtió este martes desde Berlín (Alemania) que ningún país del mundo podrá superar por sí solo la pandemia y resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el coronavirus.

Sobre el manejo de la pandemia en Ecuador, el ministro señaló que después de un alto pico de contagios y de muertes en abril, especialmente en Guayaquil, se tomaron medidas que han permitido controlar la situación.

“Hasta este momento nos ha ido bien. No hay que ser optimista pero sí objetivo. El índice de reproducción R está por debajo de 1 en 22 de las 24 provincias ecuatorianas”, agregó.

El índice R indica a cuántas personas contagia en promedio una persona infectada.

En junio pasado, Ecuador autorizó reglas para avanzar “con cautela” hacia una reactivación económica. Entre otras medidas, se redujo el horario de toque de queda y se permitió que empresas y fábricas retomen su actividad en condiciones más relajadas y con protocolos específicos.

Uruguay, sin crisis sanitaria

El alto número de pruebas efectuadas, la trazabilidad de casos, la baja densidad de población y la responsabilidad de la ciudadanía convirtió a Uruguay en un país modelo en cuanto a la gestión de la pandemia.

El país de 3,4 millones de habitantes registra 1.595 contagiados y 44 fallecidos, pero no se confía. El gobierno desplegó la semana pasada un severo operativo para impedir que en plena epidemia se celebren las fiestas de la “Noche de Nostalgia” que cada 24 agosto congrega a multitudes que salen a bailar viejos éxitos musicales.

Salir ese día era “una ruleta inconsciente”, advirtió el ministro de Salud Pública Daniel Salinas. “Podemos tener 1.000 brotes en una noche”, alertó.

Desde 1978 -y desde 2004 por ley-, cada 24 de agosto se celebraba ese evento masivo. Se trata de una tradición arraigada en la población, sobre todo en la más veterana, que quedó interrumpida.

Aunque marchan bien en el sector salud, la crisis económica provocada por la pandemia ha llevado a más de 200.000 uruguayos al seguro de paro. Según un estudio oficial presentado a fines de julio y reportado por “El País”, hay 2.553 personas en situación de calle, un 25% más que en 2019, mientras las ollas populares se multiplican por todo el país.

En la imagen, un hombre recibe alimentos durante una olla popular en Montevideo. Muchas de las personas que se quedaron sin empleo a causa de la pandemia han recibido subsidios estatales. (EFE)

En el sector educativo, Uruguay ha fortalecido la educación a distancia, pero retomó las clases presenciales de manera escalonada desde junio. El gobierno determinó que el regreso a las aulas fuera voluntario.

Venezuela en medio de denuncias por subregistros

En Venezuela, la oposición denunció el lunes que existe un subregistro de al menos 60% en las muertes reportadas en el país por COVID-19, por cuanto el número real de fallecidos sería de 778, y no de 386, como informó el gobierno de Nicolás Maduro.

El diputado opositor José Manuel Olivares, quien está exiliado en Colombia desde finales de 2018, dijo que, incluso, el número de fallecidos podría ser 4 veces mayor, aunque solo pudo confirmar 778 muertes por la pandemia.

El médico de profesión apuntó que de estas muertes, 115 corresponden a trabajadores sanitarios de todo el país, inmerso en la peor crisis de su historia moderna.

De acuerdo con los reportes oficiales, Venezuela registró ayer 860 nuevos casos de COVID-19. Con ello, la cifra total de contagiados se elevó a 46.728, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Venezuela comenzó el lunes una nueva semana de cuarentena radical tras siete días de reapertura parcial de la economía que terminaron el pasado sábado dentro de un sistema al que el Gobierno denomina 7+7, en la que se alternan las restricciones con la relajación de las medidas.

Perú y la mayor tasa de mortalidad

El gobierno peruano emitió el último 28 de agosto un decreto supremo que amplía nuevamente, esta vez hasta el 30 de septiembre, el estado de emergencia nacional y la cuarentena focalizada. Esto implica que el aislamiento social es obligatorio en las regiones Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, así como en localidades de otras jurisdicciones.

Asimismo, aún se mantiene a nivel nacional el toque de queda desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente, salvo en las regiones Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, donde el horario es de 8 p.m. a 4 a.m. En tanto, el domingo es obligatoria la inmovilización social en todo el territorio. Además, se reiteró la prohibición de reuniones sociales y visitas familiares y las clases escolares continúan siendo no presenciales.

Pero mientras el Perú busca contrarrestar con esas y otras medidas el impacto de la pandemia, a la vez busca reactivar sus actividades y su alicaída economía. Como parte de dicha brega, el gobierno estableció su reactivación económica en cuatro fases, estando la cuarta a iniciarse en octubre.

Al momento, se han reiniciado actividades en minería e industria, construcción, servicios, comercio, transporte interprovincial, restaurantes, entre otros. Los vuelos internacionales y nacionales comerciales continúan suspendidos.

Todo ello mientras el país ha entrado en un récord nada auspicioso en torno. el Perú se convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por habitante tras superar a Bélgica, según el Coronavirus Resource Center de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU). El índice peruano se ubica en 88 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la economía peruana cayó 30,2% al cierre del segundo trimestre, a raíz de la pandemia, que hasta el último lunes había ocasionado 28.944 muertos y 652.037 contagiados.

________________________

VIDEO RECOMENDADO

Rusia anuncia que desarrolló la "primera" vacuna contra el coronavirus. (AFP).