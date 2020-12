El estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado del país y epicentro de la pandemia por el coronavirus , inició este jueves la producción propia de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, anunció en rueda de prensa el gobernador, Joao Doria.

Doria, uno de los principales rivales políticos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó el comienzo de la fabricación del antivirus como un momento “histórico” y detalló que “la capacidad de producción llegará a un millón de dosis por día” en el estatal Instituto Butantán, referente inmunológico en Latinoamérica.

No obstante, la Coronavac no ha obtenido aún el aval de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador), que debe pronunciarse en los próximos días. Si la vacuna logra la luz verde, la previsión de la gobernación de Sao Paulo es iniciar la inmunización en los grupos prioritarios a partir del 25 de enero de 2021.

Doria, quien teje una disputa con Bolsonaro por la implementación inmediata de una vacuna, indicó que además de Sao Paulo, otros once estados de la federación brasileña ya formalizaron los protocolos para adquirir el antídoto.

La pandemia ya ha dejado en Brasil casi 180.000 muertos y más de 6,7 millones de casos confirmados.

A pesar del inicio de la producción y el anuncio de las alianzas entre el estado de Sao Paulo, que cuenta con 46 millones de habitantes, y once de los otros 26 estados brasileños, el gobernador paulista confía todo su plan al visto bueno de Anvisa.

El órgano regulador realizó la semana pasada una visita de inspección a la sede de los laboratorios de Sinovac en China y espera informes del Instituto Butantán sobre la tercera fase de las pruebas realizadas a 13.000 voluntarios brasileños para otorgar la autorización en carácter de emergencia o definitiva de la vacuna.

De acuerdo con Doria, la fábrica del inmunizante funcionará 24 horas por día, todos los días de la semana, con una contratación adicional de 120 técnicos más.

“Esta es la producción brasileña que está siendo realizada con insumos de Sinovac. Es un momento histórico y llena de orgullo a los brasileños”, resaltó el gobernador.

“Brasil no puede ver al mundo comenzar la vacunación y quedarse aquí en un debate interminable e inconcluso estando de brazos cruzados. Pero Sao Paulo no se va a cruzar los brazos y ayudará a todos los brasileños que lo pidan”, subrayó.

El gobernador cuestionó el plan nacional de vacunación que, sin definir todavía cuál tipo de vacuna de las que ofrece el mercado va a usar, prevé iniciarse en marzo.

Después de la presión de los gobernadores, con los que estuvo reunido el martes, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, admitió que el país puede comenzar a vacunar en condiciones de emergencia en enero.

Brasil adquirió 110 millones de dosis de la producida por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford y la intención de compra de otras setenta millones de la desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer en conjunto con el grupo alemán BioNTec.

Los estados que formalizaron el pedido de la vacuna china a Sao Paulo son Acre, Pará, Maranhao, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Río Grande do Norte, Paraiba, Ceará y Río Grande do Sul. Bahía y Paraná, en tanto, tienen acuerdos preestablecidos con el instituto ruso Gamaleya por la vacuna Sputnik-V.

De acuerdo con el presidente del Instituto Butantán, Dimas Covas, 276 municipios de todo el país, incluso de estados que están por fuera del convenio anunciado este jueves, formalizaron su intención de acceder a la vacuna producida en Sao Paulo y 912 están en conversaciones.

