El Perú ha logrado repatriar a 10 mil compatriotas, según informó el presidente Martín Vizcarra en la rueda de prensa informativa sobre el COVID-19 que brindó el jueves. Según datos proporcionados por Cancillería a El Comercio hace dos semanas, esto implicaría que entre 7 mil y 8 mil compatriotas continúan varados en el extranjero a un mes de que se decretara el cierre de fronteras como medida para enfrentar la pandemia. Casi 40 de ellos se encuentran en Paraguay.

Este Diario se puso en contacto con Milagros Castañón, embajadora del Perú en ese país, para conocer más detalles sobre la situación de este grupo de compatriotas y las medidas que se vienen tomando con ellos.

- ¿Cuántos peruanos varados se han empadronado en Paraguay?

La cifra ha ido creciendo. Al día de hoy tenemos 39. Ha ido creciendo porque conforme pasan las fechas los pasajes de algunos se han vencido y recién se empadronan.

- ¿Qué medidas han tomado desde la embajada con ellos?

Lamentablemente, para Paraguay no se ha previsto un vuelo de repatriación porque no hay suficientes peruanos y tampoco hay gente en situación de vulnerabilidad. Lo que hemos recomendado a los que nos han llamado es que hagan efectivo su pasaje de regreso. Que hagan su reserva en Latam, que ha empezado a reservar (vuelos) a partir del 1 de mayo. Sabemos que, por ejemplo, ya tienen copados los aviones del 1 al 4 de mayo. Pero muchas de las personas con las que hemos venido tratando ya hicieron su reserva para el 1 de mayo.

- ¿Estos aviones podrán aterrizar en Lima?

Imagínese si pudiera responder esa pregunta. Yo no puedo responder a esa pregunta. Es una decisión que toma el presidente, no puedo adelantarme a los hechos. Yo solamente puedo sugerirles que, ya que Latam está ofreciendo reservas a partir de esa fecha, supongo que tienen información que yo desconozco, pero está ofreciendo sus servicios a partir del 1 de mayo. Es más, he visto en un noticiero local que han informado que Latam y Avianca iban a empezar a trabajar desde esa fecha. Imagino que si esas empresas están ofreciendo sus servicios, alguna certeza habrán recibido. Yo no tengo esa información.

- Entiendo que usted debería ser la persona más enterada de esto, por la coordinación con las autoridades en Lima.

No. Yo no estoy enterada respecto a las decisiones que vaya a tomar el Gobierno del Perú con relación a la cuarentena o a la apertura de fronteras. Es un punto que se maneja con bastante reserva y del cual me informo cuando el presidente lo informa. Yo estoy en contacto con mi Cancillería y todas las autoridades que correspondan, pero nadie maneja esa información.

- Señora embajadora, al mencionar que no hay población en situación de vulnerabilidad entiendo que no hay adultos mayores, niños ni personas con enfermedades. ¿También se consideran a las personas con inestabilidad financiera?

Mire, lamentablemente, dentro de los 39 tenemos a un niño de 9 años que es diabético. Ese niñito está acá con su papá y su mamá, ha recibido atención médica aquí y los remedios que necesita le han sido provistos. No ha tenido ningún problema. El único al cual, si yo tuviera una posibilidad que no tengo, de dar trato preferente, sería a este niño. Porque, además, sé que tenía una cita con su endocrinólogo el 13 de abril y la ha perdido. (Sobre) el resto de población que ha quedado varada le voy a dar una impresión del tipo de varados que hay. Hay, por ejemplo, personas que sabiendo que existía una situación de emergencia sanitaria se treparon al avión el 14 de marzo y vinieron de turismo. Entonces, obviamente a esas personas les agarró acá el cierre de fronteras. Son personas en perfecto estado de salud. Hemos hablado con sus parientes en el Perú y con ellos acá, ninguno tiene problemas económicos. No la están pasando regio, en algunos casos han tenido que cambiar de hotel, no es comodidad lo que tienen...

- ¿Pero tienen alojamiento y alimentación?

Ellos tienen todo, no les falta nada y nos hemos asegurado hablando con sus familiares en el Perú. Más no podemos hacer.

- Señora embajadora, en el caso de que el cierre de fronteras se amplíe, ¿qué acciones tomarían?

En realidad, la situación es tan difícil porque no tenemos recursos que habrá que esperar y ver cada día, qué nos espera cada día. Yo no puedo adivinar qué va a pasar mañana. Y cada persona tiene un trato diferente. Hay gente, por ejemplo, que tiene un año acá y tiene su pasaje de regreso porque el contrato (de trabajo) se les acababa el 30 de abril y han recibido su liquidación, ya conocen gente acá, tienen un grupo de apoyo, tampoco están solos, tienen amigos. Hay algunos varados que no están en esa situación. Hay otra señora mayor que vino a ver a su hija, que está casada con un paraguayo y su yerno ha decidido que lo mejor es que no viaje porque está en el grupo de población vulnerable. Pero tiene, como le digo, una familia acá. Inclusive el niño que le mencioné al principio tiene familia paraguaya acá, su papá es paraguayo.

- Mi pregunta no iba tanto por lo que se pueda imaginar, sabemos que todo es incierto, ¿pero hay un plan?

Mire, yo he preguntado hace unos días atrás a mi Cancillería respecto a las posibilidades de mandar un avión acá y me han dicho de manera muy clara que no hay fondos. Y no hay fondos. Punto. Se acabó la plata. Tenemos en el Perú tales urgencias ahora, ¿usted sabe cuánto cuesta alquilar un avión? ¿Tiene idea de cuánto cuesta uno de esos aviones de repatriación?

- ¿Cuánto?

Está entre US$180 mil y US$300 mil cada uno.

- ¿Y no hay opción de que los varados cubran eso? ¿Se ha contemplado esa opción?

Mire, no hemos contemplado ninguna opción así porque las fronteras están cerradas. Son 39 personas con situaciones muy diferentes, están en hoteles… En hoteles de 5 estrellas algunos, ah. Una persona con un problema económico no paga un hotel de 5 estrellas, se va a una pensión.

- Bueno, cada caso tendrá sus propias particularidades.

Mire, yo le voy a pedir que se ponga en nuestro lugar. ¿Qué más cree que podríamos hacer?

- Yo le transmito lo que hemos venido recibiendo. No soy autoridad para ponerme en su lugar, soy periodista.

¿Sabe qué? Usted cree que nosotros no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos cumpliendo y nos llaman a cualquier hora del día. Los retornos al Perú, las repatriaciones, no solo son caras sino que se hacen respetando plazos con los hoteles en el Perú que están recibiendo a quienes llegan del exterior. No puedes empezar a recibir aviones si no tienes donde guardar a quienes deben cumplir esta cuarentena.

- Justamente por eso se lo pregunto, señora embajadora.

En el fondo, ahora el trabajo que estamos haciendo en la embajada es acompañar a nuestros compatriotas cada vez que nos llaman por teléfono, conversar, escucharlos. Más allá de eso no podemos hacer nada. Anoche (el miércoles) me llamó una persona que no sabía dónde podía comprar un medicamento y pensaba que aquí no se podía adquirir sin receta. Sí se puede y le dije dónde lo podía comprar. Estamos haciendo eso todo el tiempo. Hay un grupo que son misioneros de una iglesia cristiana y quieren regresar al Perú, pero no puedo hacer nada. Me llaman y yo los escucho. Y no solo yo, mi colega cónsul recibe llamadas a las 2 o 3 de la mañana.

- Entiendo la situación.

Es una incertidumbre horrible. Yo comprendo que están preocupados. Hay señoras que me dicen que yo no entiendo porque ellas tienen a sus hijos en el Perú. Yo también, no son las únicas, yo también tengo a mi hijo y mi esposo en el Perú. No hay nadie mejor que otro acá. He estado hablando con la Cancillería Paraguaya y ahora sé exactamente cuál es el trámite a seguir si decidieran mandar un avión. Estoy preparada para responder en 24 horas a una necesidad si es que se requiriera, ya sé a quién avisar, a quién llamar.

- ¿Ha habido repatriaciones de paraguayos que estaban en el Perú?

Claro. Hace poco Paraguay mandó un avión, pero no salió de Paraguay sino de Santa Cruz, Bolivia. Es de una aerolínea llamada Amaszonas, salió de Santa Cruz con paraguayos que estaban varados ahí, fue a Lima, recogió a paraguayos en Lima, lamentablemente había un grupo grande en el Cusco que no pudo llegar a Lima, y regresó. Yo ni siquiera tuve la posibilidad de hacer la gestión en la Cancillería local para embarcar a alguien en ese avión porque no salía de acá. Hoy (el jueves) me enteré que hay otro avión paraguayo de la misma empresa que está viajando con destino a Miami, sale de Asunción y se va vía Iquitos. Comprenderá que no hay ninguna posibilidad de embarcar a nadie. Ellos pidieron permiso de sobrevuelo y reabastecimiento de combustible, eso es todo. No tengo ninguna posibilidad de mandar a nadie a Lima. Le cuento todo esto para que sepa que no es que estemos durmiéndonos en los laureles. Y le diré que hay un muchacho joven que el otro día, conversando con él, me dijo al final que le había tranquilizado un montón conversar conmigo.

- Sin duda, la información es muy importante en estos momentos.

Claro, pero no estoy en condiciones de ayudarlos. Es una pena pero no puedo. Es más, le cuento, aquí no solo recibimos llamadas de 39 personas varadas. Recibimos llamadas de ciudadanos peruanos que viven en Paraguay, que se han quedado sin trabajo y pretenden que el Estado Peruano les mande una bonificación. No entienden que eso no existe. Yo te pregunto, ¿qué cosas podría hacer un hospital en el Perú o el Minsa con los US$300 mil que cuesta un avión? ¿O con US$180 mil? Estuve viendo que hubo un plantón en uno de los grandes hospitales del Estado, los médicos están trabajando en condiciones super difíciles. Hay mucha gente sufriendo, que no tiene agua ni plata para comprarla. Llega un momento en el que insistir para que te manden un avión para recogerte, resulta una necedad. Cuando no te falta lo elemental, cuando tienes qué comer, cuando tienes un techo encima, cuando estás sano y cuando lo único que tienes que hacer es esperar la oportunidad para tomar tu boleto de avión, que te lo están reconociendo, y treparte a un avión de regreso. Es una falta de empatía lo que ocurre. Y a mí me duele. La gente, en lugar de asimilar que estamos viviendo la tragedia más grande, sigue con exigencias, cuando hay gente tan necesitada.

*Al cierre de este artículo, fuentes confiables consultadas por El Comercio no han podido garantizar que el vuelo del 1 de mayo se vaya a realizar.

Milagros Castañón, embajadora del Perú en Paraguay. (Foto: Wikimedia Commons)

