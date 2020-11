Conforme a los criterios de Saber más

En el vaivén de información sobre el coronavirus y la idoneidad de la reanudación de clases escolares, la OMS se acaba de pronunciar al respecto. Su opinión es que los colegios se deben mantener abiertos y que los escolares no deben perder ni un minuto más.

La razón: la pandemia está causando daños “irreversibles” a la educación.

Pero, más allá de la sugerencia, valdría revisar cuál es la postura de los países de la región y conocer sus planes. ¿Cuándo planean empezar las clases presenciales? ¿Qué protocolos sanitarios se implementarán?

CHILE

El vecino del sur recientemente anunció que las clases se reanudarían, en su totalidad, en marzo del 2021. Para que ello suceda, recoge “CNN”, el Ministerio de Educación deberá enviarles los protocolos de salubridad, que fueron elaborados junto con el Ministerio de Salud, hasta el 8 de enero del 2021.

“Este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases presenciales son irremplazables y, aunque sabemos que el próximo año también será desafiante [...] debemos planificar con tiempo”, dijo Raúl Figueroa, ministro del Mineduc.

Entre los cambios más llamativos con respecto a la docencia, se destaca que se adoptará un sistema trimestral, mientras que el funcionamiento debe poderse adaptar a un cambio “en las condiciones sanitarias”. Es decir, se podría esperar clases híbrida (presenciales y virtuales).

Este anuncio llega cuando, en Chile, hay 753 instituciones que ya dan clases presenciales, y otras 654 que han solicitado también empezar a funcionar.

COLOMBIA

En ciertas partes del país, los jardines y colegios empezaron a abrir desde finales de octubre bajo el modelo de alternancia (presencial y virtual). Entonces, de 39 secretarias de educación (de un total de 96) ya se habían sumado.

El piloto tuvo sus altibajos, pero la decisión ya estaba tomada. Ahora, en noviembre, seguirán abriendo las instituciones educativas tanto privadas como públicas.

Por supuesto, existe un documento que todas las instituciones deben incorporar para evitar contagios y continuar enseñando: el Plan Territorial de Alternancia.

En Barranquilla, por ejemplo, este se aplicó observando varios elementos. Según “El Tiempo”, estos son: la “caracterización del sector educativo, diagnóstico y reconocimiento de la comunidad educativa, capacitación a familias y docentes en manejo y cuidados del COVID-19”.

Vale anotar que allí, los colegios públicos empezarán en el 2021 (se dice que en enero), mientras que algunas privadas en lo que queda del año.

En Bogotá, por mencionar otro caso, se decidió que solo se ocupe el 20% de los salones, que se mantenga la distancia social, que la mascarilla siempre esté en uso, y el constante lavado de manos.

ARGENTINA

A inicios del mes, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, señaló: “Dudamos mucho que las clases vuelvan a empezar en marzo en forma presencial”. La postura del gobierno que ella representa tiene claro que la vuelta a clases solo se dará cuando los chicos hayan sido vacunados. “Es difícil tener en un aula de 30 alumnos las distancias y las mascarillas todo el tiempo”, agregó.

Quien no está de acuerdo con Magario es Nicolás Trotta, ministro de Educación, quien dijo: “El objetivo es que en marzo podamos tener clases presenciales en casi todo el país”. “Pero hay que ser cuidadosos en cuanto a la realidad epidemiológica [...] Tenemos que convivir con el COVID-19”, expresó.

Aun con estas diferencias de opiniones, el lunes de la semana pasada, las clases se reanudaron en la Ciudad de Buenos Aires, y se ampliarán a más grados de forma escalonada.

Según un informe de “La Nación”, en ocho meses y a poco de terminar lo que vendría a ser el año escolar, “solo el 1% de los estudiantes está habilitado para asistir a clases presenciales”. En total son 126.954 los “niños, adolescentes y adultos de nueve provincias [a los que] ya permitieron el regreso físico a las aulas para ciertas actividades educativas”.

En tanto, 6,5 de cada 10 niños y adolescentes no puede asistir al colegio “bajo ninguna modalidad”.

BRASIL

Los planes indicaban que en octubre se reanudarían las clases. De hecho, 17 estados de Brasil estaban autorizados a hacerlo, y los colegios privados podían asegurar brindar alcohol en gel y mascarillas.

Pero no sería tan fácil porque no todos los colegios públicos podían dar el mismo servicio. De hecho, 10.685 escuelas no tienen acceso al agua.

El plan avanzó tímidamente: lo único que se necesita para que los colegios vuelvan a funcionar es que la región esté en la fase 3 del plan de reanudación de actividades y que el alcalde así lo disponga.

Lo que siguieron fueron protestas de maestros que se negaban a regresar a las aulas.

Fue recién hace una semana que, según anota el portal Semana, se ha puesto en marcha el plan piloto para abrir los salones de instituciones públicas a las clases presenciales.

“Después de más de cinco meses de haber cerrado [...], el estado de Amazonas, permitió el regreso de los estudiantes, lo que lo convierte en el primer estado de ese país en reanudar la educación básica presencial”, se lee.

Serán 123 escuelas las que abrirán gradualmente, beneficiando a 100 mil estudiantes.

Entre los requisitos para volver al colegio está respetar la distancia social, utilizar siempre las mascarillas y que el aforo de los salones solo esté lleno al 50%.

BOLIVIA

A mediados de este año, el gobierno anunció la clausura del año escolar. Entre las razones se encontraba que muchos de los estudiantes que vivían en áreas rurales no tenían acceso a Internet.

Según el portal Semana, la medida garantizaba la promoción automática de los alumnos, así como el pago regular a los profesores del sector público. En paralelo, las instituciones privadas que sí podían dar el paso a la virtualidad, siguieron trabajando. A ello se le sumó, en algunas partes del país, clases por radio y televisión.

A inicios de noviembre, el ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, anunció que ya estaban listos los protocolos sanitarios para la reanudación de las clases. La web Bolivia.com recogió su declaración:

“Ojalá [...] que el coronavirus el próximo año no nos genere problemas para que puedan retornar a clases presenciales, pero si habría algún problema los protocolos de bioseguridad ya están elaborados y se pondrán en acción”.

Por el momento, se desconoce cuándo volverán las clases presenciales, aunque la postura del gobierno es posponerla.

MÉXICO

Aun cuando está prohibido, en la Ciudad de México opera una escuela con clases presenciales. Se trata del colegio privado Humanitree, del empresario anticuarentena Ricardo Salinas Pliego.

Fue el diario “El País” quien informó sobre este establecimiento que ya recibió el amparo de la justicia bajo el argumento de que se trata de “centro comunitario de aprendizajes para los niños que quieran y tengan permiso de ir”.

Además, señala el medio español, la justicia le da la razón basado en un artículo que critica la idoneidad de la educación a distancia.

Pero Humanitree es un caso excepcional en la capital mexicana.

Todavía se sabe poco sobre el regreso a clases presenciales en ese país, pero sí se recuerda que, a finales de setiembre, habían estados que ya habían reanudado este servicio.

Campeche fue el primero en estar autorizado para reanudar todas sus actividades. En el caso de los colegios, se previó un sistema especial. El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, señaló:

“Hemos definido nueve intervenciones para el regreso (a clases), una de ellas es que no se regrese a todos los niños al mismo tiempo, sino que regresen la mitad, la otra mitad el martes, la mitad que fue el lunes, regrese el miércoles y la otra mitad que fue el martes, regrese el jueves. Los viernes, cada maestra y cada maestro, va a escoger a los niños que tuvieron menos condiciones para estudiar, durante el periodo de clases a distancia, y le dará clases a la mitad del grupo rezagado”.

Otros estados, como Jalisco, esperarán hasta enero del próximo año. Su gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló:

“Si durante los siguientes días de cierre de año hacemos lo correcto, nosotros vamos a prepararnos ya, porque no hay manera de seguir atrasando esta decisión, nos vamos a preparar en la ruta para definir cómo se va a dar en enero el regreso gradual de las actividades escolares presenciales.”

