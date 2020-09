Nadie podrá entrar o salir de La Habana durante 15 días y el toque de queda empieza a las 7 de la tarde Cuba ha decretado medidas radicales para frenar la expansión del coronavirus en La Habana. En el caso de los niños, ancianos y personas con discapacidad, no podrán salir a la calle en ningún momento; no se podrá ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos y no se permitirán fiestas de ningún tipo