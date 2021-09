Bajo la sombra de la pandemia y con exhaustivas medidas de bioseguridad, Ecuador inicia este miércoles una tímida reactivación de la actividad escolar con una modalidad mixta (virtual y semipresencial), con motivo del nuevo año lectivo en el régimen Sierra-Amazonía.

Alrededor del 10 % de los algo más de 1,8 millones de alumnos que inician hoy el año lectivo, acudirán a las aulas, de acuerdo al Ministerio de Educación.

“Es un gran logro que nos encontremos aquí pues la pandemia nos trajo mucho miedo, miedo a lo desconocido, cambió nuestros hábitos, nuestras maneras de relacionarnos, se llevó a algunos de nuestros seres queridos (...) nos educó”, y ahora la población sabe cómo protegerse, dijo la ministra de Educación, María Brown, durante la ceremonia de inauguración.

EXITOSA VACUNACIÓN

Al inaugurar el año lectivo 2021-2022, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, destacó el avance en la lucha contra la pandemia gracias a un exitoso plan de vacunación que registra la aplicación de más de 19 millones de dosis.

“En los últimos diez días, las muertes por covid en Ecuador están cercanas a cero o casi cero y ha bajado la demanda de camas en hospitales y clínicas del país y, especialmente, de terapia intensiva”, dijo Lasso, en el poder desde el pasado 24 de mayo.

El mandatario recordó su promesa de vacunar, con la pauta completa, a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de Gobierno y anotó que en la primera etapa del proceso de inoculación, que culmina hoy, incluso se superará esa cantidad.

Con el apoyo de distintas instituciones del Estado y del sector privado, se ha vacunado (con primeras o segundas dosis, así como con monodosis), al 52 % del total de la población y el equivalente al 73 % de la población mayor a 16 años, añadió.

MEZCLA DE SENTIMIENTOS

En una ceremonia en el colegio fiscal “Manuela Cañizares”, de Quito, Lasso dijo que la inauguración de hoy genera “alegría y entusiasmo” por la asistencia a las aulas, gracias a la confianza que brinda la vacunación.

Tras el acto de inauguración, la estudiante Jocelyn Pavón, comentó a Efe que el retorno a las aulas es “bastante emocionante y nostálgico ya que hace un año y medio que no regresamos a clases, no veo a mis compañeros y, aunque no los veo a todos, veo a bastantes personas miembros de mi colegio”.

Justificó el retorno a las aulas pues “es responsabilidad de todos que todo vuelva a la normalidad y, si es que nos cuidamos, creo que todo está bien”, dijo.

La alumna opinó que “para todos ha sido un cambio bastante fuerte, para adultos, niños y jóvenes. Sin embargo, creo que es cuestión de irnos acostumbrando a nuestra nueva realidad y, de igual forma, (asumir) la responsabilidad de cada uno para que todo esto cambie y regresemos a clases, nos volvamos a ver todos”.

Para la profesora Marcia Ojeda el retorno es “un nuevo reto” tanto para los docentes como para estudiantes, autoridades y padres de familia.

Consideró que la juventud “no es una generación de cristal. Son una generación de valientes, de mucha entrega, que han demostrado ser proactivos en todas las circunstancias que hemos vivido”.

“Sigamos adelante, seamos valientes, vengamos a las aulas nuevamente con toda la alegría y toda la voluntad, pensando siempre en nuestro futuro”, alentó la maestra entrevistada por Efe.

MODALIDAD VIRTUAL

Miles de estudiantes se mantendrán aún en educación virtual con la mirada puesta en el desarrollo de la pandemia que sigue registrando nuevas variantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que la nueva variante Mu, que tiene una importante prevalencia en Colombia -país en la que se identificó por primera vez el pasado enero- y en Ecuador, donde representa el 39 % y 13 % de casos, respectivamente.

La variante Mu, que se ha detectado en 39 países, es considerada ahora como “de interés” por la OMS, lo que implica que se le hará un seguimiento para saber de inmediato si presenta mutaciones que puedan modificar la forma en que se transmite, volverla más virulenta o reducir la eficacia de las vacunas utilizadas en la actualidad para prevenir la covid-19.

Solo en el caso de presentar tales cambios, los científicos evaluarán si pasa a considerarse una “variante de preocupación”, de las que actualmente hay cuatro: alfa, beta, gamma y delta.

Esta última, que también está en Ecuador, es la que más inquietud provoca por su capacidad de propagarse rápidamente y porque puede causar una enfermedad más severa.

