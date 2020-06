El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, manifestó que la crisis de coronavirus es la “verdadera primera guerra mundial”, debido a las consecuencias económicas que sufre su país. Así lo señaló en entrevista con el medio británico Financial Times.

“Las otras guerras mundiales se localizaron en -algunos- continentes con muy poca participación de otros continente, pero esto afecta a todos. Es una guerra bastante cruel. Ataca fundamentalmente a las personas más vulnerables. No está localizado. No es una guerra de la que puedas escapar", dijo el jefe de Gobierno.

Moreno reconoció que Ecuador tiene la tasa de mortalidad más alta por coronavirus per cápita entre las naciones en desarrollo, puesto a que hasta la fecha han fallecido 3.929 personas, en un país que cuenta con 17 millones de habitantes. Sin embargo, una investigación realizada por Financial Times indicó que el país alcanzó más de 19.200 muertes entre el mes de enero y mediados de mayo.

El mandatario también explicó cómo Ecuador viene manejando esta crisis económica dado a que la pandemia afectó los precios del petróleo, siendo uno de los principales ingresos del país, por lo que tuvo que declarar fuerza mayor en las exportaciones de petróleo.

“Cargado con más de US$ 36 mil millones en deuda externa, la nación andina está tratando simultáneamente de renegociar términos más fáciles sobre US$ 17.7 mil millones de bonos con acreedores privados y sobre US$ 12.3 mil millones de préstamos de prestamistas multilaterales, incluido el FMI", señala el medio.

Asimismo, el Gobierno de Moreno se encuentra renegociando préstamos con China y dijo que había asegurado algo de dinero con Beijing, con el primer tramo de un préstamo de US$ 2.4 mil millones que llegará en las próximas semanas.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

